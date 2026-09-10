【小山 のぶよ】「早く帰りたい…」日本を旅した外国人観光客の多くが抱く不満、欧州の観光地との「決定的な違い」があった

10年間で2倍以上、訪日外国人が急増

ここ数年、訪日外国人旅行者の数が右肩上がりであることは、多くの人が実感しているだろう。かつて外国人旅行者の姿を見かけたのは、東京の浅草や京都の寺院、富士山周辺といった定番の観光地に限られていたように記憶しているが、現在では東京都内はもちろん、郊外エリアや地方部の人里離れた山奥の温泉宿においても外国人の姿が珍しくない。

日本における外国人観光客の増加を体感している人は筆者だけではないだろうが、実際に数字を見ると驚くべきものがある。日本政府観光局（JNTO）が毎年発表している訪日外客数の統計によると、2015年の訪日外国人の総数はのべ1973万人であったのに対し、2025年はのべ4270万人と大幅に増加している。10年間で2倍以上という驚異的な伸び率だ。

筆者は2014年から2026年まで海外で生活していたため、訪日客が激増したここ10年ほどの期間に日本がどのような状況にあったのかをよく知らない。しかしながら日本に居なくとも、「外国人旅行者がどんどん増えてきている」という話はよく耳にしていたものだ。

観光業をはじめ、飲食施設や宿泊施設などのサービス業においては、訪日客の増加によるメリットは非常に大きいのだろう。これらは、2020年から2021年のパンデミック時に大きな打撃を受けた業種でもある。パンデミック収束後の訪日旅行者数が、比較的早い段階で元の水準以上に戻ったことも特筆すべきであるし、ちょっとした「インバウンドバブル」に沸いているようにも見える。

しかしながら、「急増」と言っても過言ではない訪日外国人数は、メリットだけではなくさまざまな弊害や軋轢を生むものだ。先述の通り、日本の場合はあまりの短期間に外国人数が倍以上となった。「他所から来た人々を受け入れるための下地ができてない状況のままであるのに、次から次へと新しい人がやって来る」といったケースも少なからずあるだろうし、言語の壁や文化の違いも相まって、受け入れ側と訪問客側の間に摩擦が生じてしまうこともある。

訪日客を受け入れる私たち日本人の側が不満に感じることも多々あるだろうが、今回は日本を旅行する外国人側の視点に立ってみたい。中でも、訪日外国人が多く訪れる観光地での出来事について考えていく。多くの外国人旅行者は日本での滞在におおむね満足していくものだが、中には彼らが不満に感じる点や「正直きつい」と感じる点もある。

過剰混雑が満足度を急速に下げている

「観光地で外国人が感じる不満」と聞いて、まず想像がつくのが、混雑や順番待ちの列だ。浅草や京都など、アクセスが容易な都市部の人気観光地は、映像を見るだけでもため息が出てしまうほどに常に混雑している。特に桜の時期や秋の紅葉の時期における混雑具合は絶句してしまうほどだ。一目見るだけで行く気が失せてしまうほどの人混みが、朝から晩まで休みなく続く。

桜や紅葉の時期に京都の町を包む雅さは日本人にとっても憧れるものだし、地方部の人間にとっては浅草の仲見世通りを食べ歩きしてみながら江戸情緒を感じてみたいものだ。しかしながら正直、現在の京都や浅草で本来の雅さや情緒が堪能できるかと問われれば、甚だ疑問である。あまりの人の多さに辟易しながら「早く帰りたい...」と思ってしまう結果が見える。

観光地における過剰な混雑を嫌う気持ちは、訪日外国人にとっても同様だ。「あまりの人の多さに、予定を切り上げてホテルに戻った」という人や、「飲み物ひとつ買うのに長い列に並ばなければならず、とても疲れた」という声は少なくない。誰だって人の少ない状態で名所を堪能したいものだし、食事待ちや観光地入場の行列に無駄な時間を費やしたくはないものだ。

観光地や町における過剰な混雑、つまり、オーバーツーリズムの対策に関しては、欧州の観光立国から学べる部分も少なくない。世界的観光地を多く有するイタリアやスペイン、フランスなどの国においては、オーバーツーリズムが2010年代半ばにはすでに深刻な問題とされており、対策が進められてきた。その結果、有名美術館や世界遺産の建造物への入場はかなり高額に設定され、完全予約制となっている所がほとんどで、事前にチケットを購入しないと見学できないシステムとなっている。町全体が世界遺産であるイタリアのベネチアでは、一日に市域に入場できる人数に制限を設けることで過剰な観光客流入を抑えようとしているほどだ。ひとことで言うなら、日本のような「来る人拒まず」ではなく、「計画的に行動できてお金を落としてくれる”上質な”観光客だけ来てくれれば良い」という発想だ。

いっぽうで日本の場合は、「オーバーツーリズム」という言葉が広く浸透してまだ日が浅く、パンデミック後の2022年頃から大きく報じられるようになった印象だ。これはちょうど訪日観光客数がパンデミック以前の水準以上に増加した時期にあたり、円安効果も相まって「予算的に旅しやすい国」へと日本が変化しつつあった時期でもある。もちろんそれ以前から訪日観光客の増加にともなう弊害について指摘されてはいたものの、まだ現在ほどに社会問題として認識されてはいなかったように思う。

「行き過ぎた混雑」を放置すれば観光立国は失速する

日本の場合は、民泊や配車アプリなどの法整備や外国語対応、妥当な観光客向け料金の設定などをはじめ、多数の訪日観光客を受け入れる土台がまだ弱い状況で外国人が一気に押し寄せるようになった特殊な背景がある。そのため、前世紀から何十年もの間ずっと観光立国としてやって来た欧州の国々とは条件が異なる部分もあり、単純に真似した対策をするだけでは不十分かもしれない。

観光地であればある程度賑わいがあるのは仕方がないことだし、人がまばらでは観光地側も商売上がったりだろう。しかしながら、現在の日本の観光地の混雑具合はどう考えても「行き過ぎ」である。観光地側も対応しきれないだろうし、訪問客側もその場所の本来の魅力を感じにくい。このような状況は誰にとってもプラスにはならないし、今後さらなる観光立国としてやっていくのであれば何かしらの対策を講じなければならないのは明白だ。

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