森香澄、映画初主演決定「てんてん ずっと独身でいるつもり？」愛嬌だけで生きてきたホームヘルパー役【コメント】
【モデルプレス＝2026/09/10】フリーアナウンサーの森香澄が、10月23日（金）よりPrime Video にて独占配信が開始される『てんてん ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演を務めることが決定。俳優の若葉竜也、女優の香椎由宇の出演も解禁された。
【写真】31歳フリーアナが37歳俳優と接近
本作は、結婚するかどうかにとらわれず、いまを生きる人々が、それぞれの速度で“自分の居場所”を見つけていく群像劇。やりたいことや夢もなく流されるまま愛嬌だけで生きてきたヤマダ30歳。人との関わりを自ら避けてきたシバ38歳。プライベートよりも仕事を優先してきたシミズ46歳。年齢も境遇も異なる独身3人の迷いと選択を通して、人生のあり方は1つではないことを、ユーモアを交えて丁寧に描く。“普通の幸せ”という価値観がなお残る現代に、「こんな選択肢もある」と、観る人がほっと息をつける、心地よいエールとなるだろう。
ヤマダミサキ30歳、独身。特技はこれといってなく、やりたいこともない。20代の頃は半地下アイドルとして活動し、その後も仕事や居場所を転々として、今は友人のつてでホームヘルパーとして働いている。ところが恋人の浮気が発覚し、仕事もうまくいかなくなってしまう。葬儀社で働くシバ、38歳。過去の心の傷から人との関わりを避けて生きてきたが、姉の1人息子を預かることになる。途方に暮れるなか、ヤマダと関わるうちに、甥との距離を少しずつ縮めていく。一方、デザイナーのシミズ、46歳。仕事を優先してきた彼女は、父が倒れたことを機に仕事か介護か、そして自分の人生をどう生きるかの間で揺れ始める。年齢も境遇も異なる3人は、それぞれが迷いながらも、自分の居場所を見い出していく。
おかざき真里の人気コミックを原作に、田中みな実主演で映画化された『ずっと独身でいるつもり？』（2021）。待望の第2弾となる本作では、映画『アナログ』（2023）、『正欲』（2024）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024）など、時代の空気と人間の機微を鋭くすくい取ってきた港岳彦が、オリジナルストーリーを手掛ける。メガホンを取るのは、数々の話題のCMを生み出し、『ブルーアワーにぶっ飛ばす』（2019）で鮮烈な長編映画監督デビューをした箱田優子。笑って、刺さって、最後には少し前を向ける。人生の迷いさえ愛おしくなる、いま観るべきリアルな物語が誕生した。
主演は、アナウンサー、タレントとして活躍し、俳優としても注目を集める森。本作で映画初主演を飾り、仕事・恋愛・人間関係につまずきながら居場所を転々とする、どこか憎めないヤマダをリアルに体現して新境地を見せる。さらに、若葉竜也が独自の佇まいと深みのある演技でシバを、香椎由宇が46歳のシミズの等身大の揺らぎを繊細に演じる。実力派キャストの豊かなアンサンブルが、不器用で愛おしい登場人物たちに息を吹き込む。
この度解禁となるメインビジュアルには、森演じる主人公・ヤマダが登場。人生がうまくいかないヤマダだけど、“転々”と生きている強さを感じさせる。そして、ビジュアルに添えられた「上手い生き方なんてわからないー」というコピー。これはヤマダだけでなく、シバ、シミズをはじめとする登場人物たちが抱える、言葉にならない思いを代弁するかのような一言。不器用で、迷って、時にはつまずきながらも、それでも自分の居場所を探していく。果たしてヤマダたちは、どこへ“転々”としていくのか。（modelpress編集部）
主演映画のお話をいただいた時は、私に務まるのだろうかと不安もありました。ですが脚本を読み、明確な目標や大きな夢があるわけではないけれど、自分なりの幸せを見つけようとするヤマダの姿に触れ、共感しました。今私が抱える不安も表現に変えられるかもしれないと思い、演じてみたいと強く思いました。
若葉さんとのお芝居は、学ばせていただくことばかりでした。シバとヤマダが少しずつ距離を縮めていくように、私と若葉さんも撮影を重ねるごとに色んなお話をするようになり、その時間が役柄にも自然と重なっていったような気がします…！
観てくださる方がそれぞれの毎日や生き方に思いを巡らせながら、自分にとっての幸せについて、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになれば嬉しいです。
春の終わり頃、箱田監督からお手紙をもらいました。箱田監督らしい照れながら書いたのであろう素敵な文でした。これはやろう。と、即決。そしてやっと一緒に映画をつくれました。すごく個人的で、世界の片隅の小さな人間関係を丁寧に粛々と、現実と空想の境目で人を見つめる箱田監督の手腕に惚れ惚れし、森香澄さんの細やかさと圧倒的な存在感に助けられ、トアさんの天才的な芝居に度肝をぬかれ、とても刺激的な現場でした。はっきり言って、傑作です。
若い2人とはまた違う30～40代の悩みを抱えるシミズ。仕事のことも、自分のことも、なんとかなる！で乗り切っていたまだまだ体力も勢いも熱量もある30代。熱量だって勢いだってなくしたわけではないのに自分だけのことではないものにも自分を削ぎ落としていくことの増える40代。「私たちもそんな歳になったってことだよ」この一言がつい口から出てくるお年頃。箱田監督とも「私たちもそんな年代なんですよね…」と苦笑いして言いながらも解りすぎてしまうシミズの気持ちが苦しいなぁ…なんて想いを抱えながら乗り越えた撮影の1ヶ月でした。出した答えが正解かどうかではなく選択肢の1つであり、案外誰しもがそんな日々を積み重ねて年月が過ぎていくという、当たり前のこと。そんな正解探しじゃ無くてもいいんだなって思いになっていただけたらとおもいます。
下流河川の底にひしめきあう小石を想う気持ちで映画にしました。その河の流れを音楽にしてくれたのは渡邊琢磨さん。それぞれの小石に手を伸ばし叩いてみれば、ヤマダはキッチュな音で鳴り、シバは鈍く吸収され、シミズは古びたエンジン音が響いている。休みの日に近所の川をぼんやりと眺めるような気持ちでご覧ください。そこにあるものを見つめる時間を味わっていただけたら。
なんてスカしてしまいましたが、兎にも角にもピンクのクロックスでドンキのチャリ転がしまくるヤマダ最高うぇーいって感じです。「森香澄」のパブリックイメージの真逆を爆走しております。さらに若葉くんと香椎さんですよ、どうなってんのよ。お楽しみに！
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【写真】31歳フリーアナが37歳俳優と接近
◆森香澄主演「てんてん ずっと独身でいるつもり？」
本作は、結婚するかどうかにとらわれず、いまを生きる人々が、それぞれの速度で“自分の居場所”を見つけていく群像劇。やりたいことや夢もなく流されるまま愛嬌だけで生きてきたヤマダ30歳。人との関わりを自ら避けてきたシバ38歳。プライベートよりも仕事を優先してきたシミズ46歳。年齢も境遇も異なる独身3人の迷いと選択を通して、人生のあり方は1つではないことを、ユーモアを交えて丁寧に描く。“普通の幸せ”という価値観がなお残る現代に、「こんな選択肢もある」と、観る人がほっと息をつける、心地よいエールとなるだろう。
おかざき真里の人気コミックを原作に、田中みな実主演で映画化された『ずっと独身でいるつもり？』（2021）。待望の第2弾となる本作では、映画『アナログ』（2023）、『正欲』（2024）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024）など、時代の空気と人間の機微を鋭くすくい取ってきた港岳彦が、オリジナルストーリーを手掛ける。メガホンを取るのは、数々の話題のCMを生み出し、『ブルーアワーにぶっ飛ばす』（2019）で鮮烈な長編映画監督デビューをした箱田優子。笑って、刺さって、最後には少し前を向ける。人生の迷いさえ愛おしくなる、いま観るべきリアルな物語が誕生した。
◆森香澄、映画初主演 共演に若葉竜也＆香椎由宇
主演は、アナウンサー、タレントとして活躍し、俳優としても注目を集める森。本作で映画初主演を飾り、仕事・恋愛・人間関係につまずきながら居場所を転々とする、どこか憎めないヤマダをリアルに体現して新境地を見せる。さらに、若葉竜也が独自の佇まいと深みのある演技でシバを、香椎由宇が46歳のシミズの等身大の揺らぎを繊細に演じる。実力派キャストの豊かなアンサンブルが、不器用で愛おしい登場人物たちに息を吹き込む。
この度解禁となるメインビジュアルには、森演じる主人公・ヤマダが登場。人生がうまくいかないヤマダだけど、“転々”と生きている強さを感じさせる。そして、ビジュアルに添えられた「上手い生き方なんてわからないー」というコピー。これはヤマダだけでなく、シバ、シミズをはじめとする登場人物たちが抱える、言葉にならない思いを代弁するかのような一言。不器用で、迷って、時にはつまずきながらも、それでも自分の居場所を探していく。果たしてヤマダたちは、どこへ“転々”としていくのか。（modelpress編集部）
◆コメント
森香澄（ヤマダ役）
主演映画のお話をいただいた時は、私に務まるのだろうかと不安もありました。ですが脚本を読み、明確な目標や大きな夢があるわけではないけれど、自分なりの幸せを見つけようとするヤマダの姿に触れ、共感しました。今私が抱える不安も表現に変えられるかもしれないと思い、演じてみたいと強く思いました。
若葉さんとのお芝居は、学ばせていただくことばかりでした。シバとヤマダが少しずつ距離を縮めていくように、私と若葉さんも撮影を重ねるごとに色んなお話をするようになり、その時間が役柄にも自然と重なっていったような気がします…！
観てくださる方がそれぞれの毎日や生き方に思いを巡らせながら、自分にとっての幸せについて、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになれば嬉しいです。
若葉竜也（シバ役）
春の終わり頃、箱田監督からお手紙をもらいました。箱田監督らしい照れながら書いたのであろう素敵な文でした。これはやろう。と、即決。そしてやっと一緒に映画をつくれました。すごく個人的で、世界の片隅の小さな人間関係を丁寧に粛々と、現実と空想の境目で人を見つめる箱田監督の手腕に惚れ惚れし、森香澄さんの細やかさと圧倒的な存在感に助けられ、トアさんの天才的な芝居に度肝をぬかれ、とても刺激的な現場でした。はっきり言って、傑作です。
香椎由宇（シミズ役）
若い2人とはまた違う30～40代の悩みを抱えるシミズ。仕事のことも、自分のことも、なんとかなる！で乗り切っていたまだまだ体力も勢いも熱量もある30代。熱量だって勢いだってなくしたわけではないのに自分だけのことではないものにも自分を削ぎ落としていくことの増える40代。「私たちもそんな歳になったってことだよ」この一言がつい口から出てくるお年頃。箱田監督とも「私たちもそんな年代なんですよね…」と苦笑いして言いながらも解りすぎてしまうシミズの気持ちが苦しいなぁ…なんて想いを抱えながら乗り越えた撮影の1ヶ月でした。出した答えが正解かどうかではなく選択肢の1つであり、案外誰しもがそんな日々を積み重ねて年月が過ぎていくという、当たり前のこと。そんな正解探しじゃ無くてもいいんだなって思いになっていただけたらとおもいます。
箱田優子監督コメント
下流河川の底にひしめきあう小石を想う気持ちで映画にしました。その河の流れを音楽にしてくれたのは渡邊琢磨さん。それぞれの小石に手を伸ばし叩いてみれば、ヤマダはキッチュな音で鳴り、シバは鈍く吸収され、シミズは古びたエンジン音が響いている。休みの日に近所の川をぼんやりと眺めるような気持ちでご覧ください。そこにあるものを見つめる時間を味わっていただけたら。
なんてスカしてしまいましたが、兎にも角にもピンクのクロックスでドンキのチャリ転がしまくるヤマダ最高うぇーいって感じです。「森香澄」のパブリックイメージの真逆を爆走しております。さらに若葉くんと香椎さんですよ、どうなってんのよ。お楽しみに！
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