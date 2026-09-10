『ラストノート』第10話 “葵”内田有紀、周囲との連絡を断ち、ペンションで一人静かに過ごす
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第10話が今夜放送。葵（内田）が周囲との連絡を断ち、ペンションで一人静かに過ごす。
【写真】澄晴（寺西拓人）、絵画教室に復職
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第10話あらすじ
澄晴（寺西）の父・眞澄（佐々木蔵之介）が亡くなった。最期を看取り、葬儀を終えた澄晴は、遺品を整理しながらようやく一息つく。そんな澄晴に、龍太（草川拓弥）は葵とのことを尋ねるが、葵は澄晴をはじめ周囲との連絡を断ち、ペンションで一人静かに過ごしていた。
澄晴は二宮（丸山智己）の絵画教室に復職する。二宮に絵画のコンペに出品する意向を伝え、真剣にキャンパスに向かう澄晴。絵画教室の生徒・斎木（白鳥晴都）の絵と自分の絵を比べて悩む澄晴に、二宮は創作の原動力は何かと尋ねる。
優子（坂井真紀）は、生前の眞澄から葵宛ての手紙を預かっていた。なぜ澄晴ではなく自分に託したのか疑問に思う優子に、岩村（平原テツ）は優子と葵がもう一度向き合うきっかけをくれたのではないかと話す。しかし優子は葵に連絡する決心がつかずにいた。
葵はペンションで、品の良い女性・貴和子（多岐川裕美）と出会う。貴和子は、今の葵くらいの年齢の時に、当時の恋人と共に初めてこのペンションを訪れたと話し「懐かしいわ」とつぶやく。そんな貴和子を見つめる葵。
澄晴と龍太の家を、莉奈（桜井日奈子）が訪れる。莉奈は、実は自分と葵が知り合いで、澄晴の好きな人が葵だと知ってショックを受けたのだと打ち明ける。葵のことを諦めないよう、澄晴の背中を押す莉奈。しかし澄晴がどれだけ連絡しても、葵は一切反応しないままだった…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】澄晴（寺西拓人）、絵画教室に復職
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第10話あらすじ
澄晴（寺西）の父・眞澄（佐々木蔵之介）が亡くなった。最期を看取り、葬儀を終えた澄晴は、遺品を整理しながらようやく一息つく。そんな澄晴に、龍太（草川拓弥）は葵とのことを尋ねるが、葵は澄晴をはじめ周囲との連絡を断ち、ペンションで一人静かに過ごしていた。
優子（坂井真紀）は、生前の眞澄から葵宛ての手紙を預かっていた。なぜ澄晴ではなく自分に託したのか疑問に思う優子に、岩村（平原テツ）は優子と葵がもう一度向き合うきっかけをくれたのではないかと話す。しかし優子は葵に連絡する決心がつかずにいた。
葵はペンションで、品の良い女性・貴和子（多岐川裕美）と出会う。貴和子は、今の葵くらいの年齢の時に、当時の恋人と共に初めてこのペンションを訪れたと話し「懐かしいわ」とつぶやく。そんな貴和子を見つめる葵。
澄晴と龍太の家を、莉奈（桜井日奈子）が訪れる。莉奈は、実は自分と葵が知り合いで、澄晴の好きな人が葵だと知ってショックを受けたのだと打ち明ける。葵のことを諦めないよう、澄晴の背中を押す莉奈。しかし澄晴がどれだけ連絡しても、葵は一切反応しないままだった…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。