ホロライブ・白上フブキ、“グループ統合”に不安を抱くファンに自論「不安な要素は見つからない」
「ホロライブ」所属Vtuber・白上フブキさんが、10日までにチャンネルを更新。7日にYouTubeで配信された番組「hololive Next 2026.9.7」にて発表された“グループ統合”に関する自身の意見を述べた。
【動画】グループ統合について自身の見解を語るフブキさん（8：46ごろ）
番組内では、海外向けVTuberグループの「ホロライブEN」＆「ホロライブID」や「ホロライブJP」「hololive DEV_IS」が統合され、「ホロライブ」という名前でひとつにまとまることが発表。SNSを中心にファンの間で多くの賛成や不安の声が集まっていた。
この発表に対しフブキさんは「不安な要素は見つからない」としており、「統合することによってENやIDのメンバーも気軽にイベントに参加できるようになるのかなって勝手に思ってる」「ENやIDのメンバーのことを知ってもらう機会が日本で増えたり、逆に海外の方でJPメンバーが知られたりするから、むしろもっともっと知ってほしい」と前向きな自論を述べている。
この発表を受けたファンたちからは「『最初からこれで良かったのでは？』というのが素直な感想」「何をそんなに杞憂してんのか本当にわからない」「自分もフブちゃんのように今まで以上にコラボや付き合いがしやすくなったりするのかなと前向きに捉えていた」「杞憂民は何に対しても杞憂するからなぁ…」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「フブキCh。白上フブキ」
【動画】グループ統合について自身の見解を語るフブキさん（8：46ごろ）
番組内では、海外向けVTuberグループの「ホロライブEN」＆「ホロライブID」や「ホロライブJP」「hololive DEV_IS」が統合され、「ホロライブ」という名前でひとつにまとまることが発表。SNSを中心にファンの間で多くの賛成や不安の声が集まっていた。
この発表を受けたファンたちからは「『最初からこれで良かったのでは？』というのが素直な感想」「何をそんなに杞憂してんのか本当にわからない」「自分もフブちゃんのように今まで以上にコラボや付き合いがしやすくなったりするのかなと前向きに捉えていた」「杞憂民は何に対しても杞憂するからなぁ…」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「フブキCh。白上フブキ」