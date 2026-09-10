ゲーム『キャッ党忍伝てやんでえ』試遊版が「TGS2026」で世界初公開 ティザー映像も解禁に
ギャグアニメ『キャッ党忍伝てやんでえ』（1990年）の新作ゲーム『キャッ党忍伝てやんでえ ～復活のニャンキー！ やっぱり明日は日本晴れ！』の試遊デモが、9月17日～21日に東京・幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」にて世界初公開されることが決定。あわせて、ティザー動画も初解禁となった。
【動画】『キャッ党忍伝てやんでえ ～復活のニャンキー！』ティザー
昨年2月に制作を伝えるゲームトレーラーが日本語版＆英語版で公開された際は「てやんでえが令和にまさかの復活!?」「セル風アニメの再現度が凄すぎる！」などの声がSNSを中心に相次ぎ、日本のみならず世界中のファンから熱い視線が注がれている本作。
今回公開されるデモは、本作の魅力である2Dアクションとプラットフォームゲーム要素がいち早く体験できる内容。デモ版という限られた時間に合わせ、広大なフィールドやRPG要素ではなく、アクションと演出が凝縮された構成となっている。プレイヤーはヤッ太郎、スカシー、プルルンの3人を切り替えながら操作し、それぞれのプレイスタイルや基本操作を習得可能。エドロポリスを舞台に、おなじみの敵キャラクターたちとの白熱したバトルを楽しめる。
また、デモ版には多数のアニメーションカットシーンも収録。トレーラーと同様、これらは全て「Blast Zero」社内で新規制作されたものだ。映像はまるで90年代当時のアニメそのままだが、実はすべて完全新作。“時差35年の最新作”さながら、『キャッ党忍伝てやんでえ』の新たなエピソードを見ているかのような感覚を味わうことができる。
デモ版の日本語脚本は、原作アニメのシリーズ構成・脚本を務めたあかほりさとるが手掛け、当時の『てやんでえ』らしいテンポのよいギャグや会話劇が復活する。キャスト陣は前回のPVに続き、ヤッ太郎役・山口勝平、スカシー役・山下誠一郎、プルルン役・折笠愛、堀内賢雄（ナレーター）に加え、今回は新たにカラ丸役・山寺宏一、おタマ役・こおろぎさとみも参戦している。
『キャッ党忍伝てやんでえ ～復活のニャンキー！ やっぱり明日は日本晴れ！』は、鋭意開発中。
【動画】『キャッ党忍伝てやんでえ ～復活のニャンキー！』ティザー
昨年2月に制作を伝えるゲームトレーラーが日本語版＆英語版で公開された際は「てやんでえが令和にまさかの復活!?」「セル風アニメの再現度が凄すぎる！」などの声がSNSを中心に相次ぎ、日本のみならず世界中のファンから熱い視線が注がれている本作。
また、デモ版には多数のアニメーションカットシーンも収録。トレーラーと同様、これらは全て「Blast Zero」社内で新規制作されたものだ。映像はまるで90年代当時のアニメそのままだが、実はすべて完全新作。“時差35年の最新作”さながら、『キャッ党忍伝てやんでえ』の新たなエピソードを見ているかのような感覚を味わうことができる。
デモ版の日本語脚本は、原作アニメのシリーズ構成・脚本を務めたあかほりさとるが手掛け、当時の『てやんでえ』らしいテンポのよいギャグや会話劇が復活する。キャスト陣は前回のPVに続き、ヤッ太郎役・山口勝平、スカシー役・山下誠一郎、プルルン役・折笠愛、堀内賢雄（ナレーター）に加え、今回は新たにカラ丸役・山寺宏一、おタマ役・こおろぎさとみも参戦している。
『キャッ党忍伝てやんでえ ～復活のニャンキー！ やっぱり明日は日本晴れ！』は、鋭意開発中。