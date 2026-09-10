日比谷萌甘、中学3年生の写真を披露　※「日比谷萌甘」Instagram

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　アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、10日までにXを更新。近影を披露した。

【写真】“中3写真”にネット騒然の19歳アイドル、タイトなトップス姿　グラビアショットの数々も（15枚）

　日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。

　先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。

　今回の投稿では「浅草デート」とつづり、タイトなトップス姿を披露。柔らかな表情でも魅せ、「可愛すぎる」「美しい」などの声が集まっている。

引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）、X（@mokahibiya）