柳楽優弥主演『映画 九条の大罪』黒木華が九条の元妻役に！ 鳴海唯・渋川清彦ら新キャスト発表＆特報解禁
柳楽優弥が主演する『映画 九条の大罪』より、黒木華、鳴海唯、渋川清彦らの出演が発表。あわせて、特報映像が解禁された。
【動画】柳楽優弥×ドラマキャスト再集結！ 『映画 九条の大罪』特報映像
本作は、『闇金ウシジマくん』の真鍋昌平による同名コミックを実写化したNetflixシリーズの映画版。2026年4月の世界配信後、Netflixグローバル週間TOP10（非英語シリーズ）に2週連続、日本の週間TOP10では4週連続1位を記録するなど話題を集め、映画化が決定した。社会の底辺で搾取される弱者と、彼らを喰らう強者、その両者に向き合う弁護士の姿を通して、“正義”と“悪”を問うクライムエンターテインメントだ。
型破りな弁護士・九条間人を柳楽優弥、九条の仕事ぶりに衝撃を受け、自らの正義との間で揺れるエリート弁護士・烏丸真司をSixTONESの松村北斗が演じる。さらに、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシらドラマ版キャストも再集結。監督・土井裕泰、脚本・根本ノンジも続投する。
九条の元妻で、幼い娘を一人で育てる九条佳奈子（くじょう・かなこ）を演じるのは、黒木華。
黒木の起用理由について、那須田プロデューサーは「原作を読まれた方、Netflixシリーズを観て頂いた方は、九条の（元）奥さんはどんな人だったんだろう？ この家族には何があったのだろう？と想像をかきたてられてきたと思うので、人間としての強さや奥行き、尽きぬ想像力に応えてくれる方に演じてもらいたかった。加えてやはり佳奈子のことを観客の方に好きになってもらわないと、九条がいかに娘や家族のことを本当に大事にしているのかが伝わらない。お互い家族を大事にしているけれど、そこには埋められない異なる感情があり距離感を生じさせているという、非常に言語化しにくいことを瞬時に体現してくれる俳優さんは？と考えた時、黒木華さん以外思いつきませんでした」と明かし、全幅の信頼を寄せる。
全財産を譲渡し、一人娘の養育費を支払うため、弁護士事務所が入る雑居ビルの屋上でテント暮らしをしている九条。佳奈子と別れた後も元妻の名字を使って生活しており、二人の絶妙な距離感が本編でどう描かれるのかにも注目だ。
また、マッチングアプリ詐欺の容疑者として九条に弁護を依頼する太田瑠衣（おおた・るい）役で、鳴海唯が出演。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』でドラマデビューして以降、ドラマや映画に立て続けに出演し、10月からは連続ドラマ初主演作もスタートする鳴海が、ある事情を抱えて九条弁護士事務所を訪れる依頼人を演じる。
そして、ムロ演じるヤクザの若頭・京極の兄弟分、御手洗武人（みたらい・たけと）を演じるのは、渋川清彦。今回は、15年ぶりに刑務所から出所するヤクザの幹部として九条と対峙する。
さらに、御手洗を取り巻く伏見組の面々として、若頭補佐・雁金（かりがね）を吉岡睦雄、抗争全盛期を知る元武闘派ヤクザ・鍛冶屋（かじや）を徳井優、シノギを稼ぐ若き幹部・宇治（うじ）を奥野瑛太が演じることも明らかになった。
『映画 九条の大罪』は、2027年1月8日より全国公開。
【動画】柳楽優弥×ドラマキャスト再集結！ 『映画 九条の大罪』特報映像
本作は、『闇金ウシジマくん』の真鍋昌平による同名コミックを実写化したNetflixシリーズの映画版。2026年4月の世界配信後、Netflixグローバル週間TOP10（非英語シリーズ）に2週連続、日本の週間TOP10では4週連続1位を記録するなど話題を集め、映画化が決定した。社会の底辺で搾取される弱者と、彼らを喰らう強者、その両者に向き合う弁護士の姿を通して、“正義”と“悪”を問うクライムエンターテインメントだ。
九条の元妻で、幼い娘を一人で育てる九条佳奈子（くじょう・かなこ）を演じるのは、黒木華。
黒木の起用理由について、那須田プロデューサーは「原作を読まれた方、Netflixシリーズを観て頂いた方は、九条の（元）奥さんはどんな人だったんだろう？ この家族には何があったのだろう？と想像をかきたてられてきたと思うので、人間としての強さや奥行き、尽きぬ想像力に応えてくれる方に演じてもらいたかった。加えてやはり佳奈子のことを観客の方に好きになってもらわないと、九条がいかに娘や家族のことを本当に大事にしているのかが伝わらない。お互い家族を大事にしているけれど、そこには埋められない異なる感情があり距離感を生じさせているという、非常に言語化しにくいことを瞬時に体現してくれる俳優さんは？と考えた時、黒木華さん以外思いつきませんでした」と明かし、全幅の信頼を寄せる。
全財産を譲渡し、一人娘の養育費を支払うため、弁護士事務所が入る雑居ビルの屋上でテント暮らしをしている九条。佳奈子と別れた後も元妻の名字を使って生活しており、二人の絶妙な距離感が本編でどう描かれるのかにも注目だ。
また、マッチングアプリ詐欺の容疑者として九条に弁護を依頼する太田瑠衣（おおた・るい）役で、鳴海唯が出演。2019年、NHK連続テレビ小説『なつぞら』でドラマデビューして以降、ドラマや映画に立て続けに出演し、10月からは連続ドラマ初主演作もスタートする鳴海が、ある事情を抱えて九条弁護士事務所を訪れる依頼人を演じる。
そして、ムロ演じるヤクザの若頭・京極の兄弟分、御手洗武人（みたらい・たけと）を演じるのは、渋川清彦。今回は、15年ぶりに刑務所から出所するヤクザの幹部として九条と対峙する。
さらに、御手洗を取り巻く伏見組の面々として、若頭補佐・雁金（かりがね）を吉岡睦雄、抗争全盛期を知る元武闘派ヤクザ・鍛冶屋（かじや）を徳井優、シノギを稼ぐ若き幹部・宇治（うじ）を奥野瑛太が演じることも明らかになった。
『映画 九条の大罪』は、2027年1月8日より全国公開。