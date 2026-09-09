来客に備えて、ごんちゃんたちをケージへ入れることにした飼い主さん。すると、拗ねたごんちゃんがケージに顔を押しつけ、お客さんへ見せ続けていたという、あまりにも分かりやすいブチギレ顔が大きな話題になりました。

「こんな拗ね方するんですね」「柴好きとして一度訪問したい」と評判となり、38万回以上再生されています。

【動画：お客さんが家に来るので『犬をケージ入れた』結果→不満が爆発して…あまりにもわかりやすい『ブチギレの表情』】

来客に備えてケージへ

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『チワワの、のぶなが【飼い主と犬がおもしろすぎる】』へ投稿された、柴犬の「ごんちゃん」の様子です。この日飼い主さんは、来客に備えてごんちゃんをケージへ入れることにしたのだそう。

一緒に暮らしている「のぶながくん」や「明智くん」と共に、ケージで過ごすことになったごんちゃん。一応大人しく中へ入ったものの、「なんで入っていなきゃいけないの？」とでも言いたげな、納得のいかない表情を浮かべていました。

拗ねるごんちゃん

そこで、ケージの柵に鼻を突っ込んでしわを寄せると、歯を出して怖い顔をして見せるごんちゃん。その分かりやすい抗議に、飼い主さんは「そんな顔してもダメ！」とたしなめながらも、思わず笑ってしまったのだとか。

吠えたりすることはなく、ただひたすら険しい表情で抗議を続けるごんちゃんの後ろには、大人しく来客を待つのぶながくんと明智くんの姿が。あまりにも対照的な3匹の様子に、飼い主さんはお説教しようにも笑いが止まらなかったそうです。

来客が来るとターゲットを変更

その後も、飼い主さんにいくら「だめ」と言われても険しい表情のままで、やってきたお客さんもその顔で出迎えたごんちゃん。抗議し疲れたのか、最終的には柵に鼻を突っ込んだままウトウトし始めたのだそう。

クセの強すぎる不満アピールからは、大好きな飼い主さんの傍にいたい気持ちが伝わってきます。思わず笑ってしまう一方で、そんなごんちゃんの姿に心がほんわか温かくなる一幕でした。

この投稿へは「さすがYouTuber犬、撮れ高わかってらっしゃる」「ごんちゃんのこの顔、待ち受けにしたい」「いつも澄ました北川景子やのに、こういう顔もできんの？人間入ってますよね？」など、クセの強いごんちゃんの拗ね方に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『チワワの、のぶなが【飼い主と犬がおもしろすぎる】』では、元保護犬だというチワワの「のぶながくん」、雑種犬の「明智くん」、柴犬の「ごんちゃん」、そして2人の飼い主さんが繰り広げる、思わずクスッと笑ってしまう可愛くて楽しい日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チワワの、のぶなが【飼い主と犬がおもしろすぎる】」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。