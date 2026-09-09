堂本光一『Endless SHOCK』舞台裏に迫る初のドキュメンタリー ディズニープラスで独占配信
『Endless SHOCK』のラストイヤーの舞台裏に完全密着したドキュメンタリー『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』が、9月23日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」で独占配信。2024年の帝国劇場での舞台公演映像『Endless SHOCK 2024 April/May』『Endless SHOCK -Eternal- 2024 April/May』『Endless SHOCK 2024 November』の3作品が、9月30日から独占配信されることが決まった。
【動画】堂本光一 スペシャルメッセージ
『Endless SHOCK』は、堂本光一が作・構成・演出・主演を務めるオリジナル・ミュージカル。2000年の初演以来、2024年の帝国劇場・大千穐楽までの約25年間で累計2100回を超える公演を重ね、日本演劇史に類を見ない記録を打ち立てたミュージカル。堂本は帝国劇場史上最年少の座⻑として21歳で初主演を果たして以来、約25年にわたり代役なしで舞台に立ち続け、国内演劇の単独主演記録1位を打ち立てている。歌・ダンス・アクションが渾然一体となったライブエンターテインメントは「日本で最もチケットが取れない舞台」と称され、熱狂的な支持を集めてきた。
今回配信される『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』では、約25年愛された長い歴史に幕が下りるラストイヤーに丸1年密着した舞台裏のドキュメンタリーが初公開。
そして『Endless SHOCK』を先頭に立って率い続けてきた堂本が、カンパニーや帝国劇場への思い、SHOCKについて赤裸々に語る独占インタビューも初公開。また、共演の佐藤勝利、中山優馬、上田竜也らライバル役として活躍した各キャストに迫り三者三様の舞台の裏側も映し出されるほか、『Endless SHOCK』と深い関わりを持つふぉ～ゆ～の福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介、さらに timelesz 加入前の寺西拓人、原嘉孝らが奮闘する姿など、どれも見逃せない瞬間が収められている。
さらに、大千穐楽の公演映像や、帝国劇場最終公演 CONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』へのSHOCKカンパニー出演のダイジェスト映像もたっぷりと収録!さらに、今回初めて公開となるドキュメンタリーカメラが捉えた、大千穐楽当日の貴重な舞台裏の様子も必見だ。
日本演劇史の歴史を塗り替え続けてきた『Endless SHOCK』、その裏側で、極限まで自らを追い込む稽古場の様子、キャストの素顔が垣間見える楽屋、幕が上が
る直前の静けさを捉えた舞台袖など、ラストへと向かうカンパニーのありのままの姿がついに公開となる。
本ドキュメンタリーの監督は、世界の優れたテレビ番組に贈られる国際エミー賞の芸術番組部門、スポーツドキュメンタリー部門でノミネート、ATP 賞で優秀賞を受賞するなど、何かを成し遂げる人物にさりげなく寄り添いながら、その本質を描き出す手腕が評価される花枝祐樹が務める。
あわせて配信される舞台公演映像では、佐藤勝利がライバル役を務めた2024年4月～5月公演から『Endless SHOCK 2024 April/May』『Endless SHOCK -Eternal- 2024 April/May』の2作品、そして上田竜也がライバル役を務めた2024年11月公演『Endless SHOCK 2024 November』の2024年ラストイヤーの帝国劇場での3公演が収められている。
劇場で見せたキャストの熱量をそのままに、“SHOCK カンパニー”が魅せる輝きと感動を配信という形で再びファンの元に届ける貴重な映像となっている。
さらに、堂本よりコメント映像が公開。本ミュージカルの作・構成・演出・主演を務める堂本は「見せたくないという気持ちがある」と語るほど、満身創痍の体を極限まで追い込みながらも、ステージに立てば一切の妥協を許さない舞台裏は必見だ。カンパニーと作り上げる最高のエンタテインメントに隠された、血が滲むような努力と稽古の日々や涙と笑顔に溢れたチームの団結力──そんな「Endless SHOCK」の全貌を「カンパニーと駆け抜けたその姿を皆さんにお届けできたらと思っております。『Endless SHOCK』を見てくださった方も、また見たことがないという方も、ディズニープラスの配信でお楽しみいただけたら嬉しいです。さあ、SHOW の始まりです」と自信と期待を込めてメッセージを残した。
独占配信決定を記念して、ドキュメンタリーと舞台公演映像のそれぞれのキービジュアルが公開に。『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』のキービジュアルには、歴史ある帝国劇場の観客席からステージをまっすぐに見つめる堂本の姿が。さらに、公開された予告映像には、作・構成・演出・主演を務める堂本光一の撮り下ろしインタビューをはじめ、公演では見ることのできない舞台裏で見せるキャストたちの素顔など、本編で収録された超貴重な舞台裏が垣間見える瞬間が収められている。
『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』は9月23日から、『Endless SHOCK 2024 April/May』『Endless SHOCK -Eternal- 2024 April/May』『Endless SHOCK 2024 November』は9月30日から「ディズニープラス」で独占配信。
『Endless SHOCK』は、堂本光一が作・構成・演出・主演を務めるオリジナル・ミュージカル。2000年の初演以来、2024年の帝国劇場・大千穐楽までの約25年間で累計2100回を超える公演を重ね、日本演劇史に類を見ない記録を打ち立てたミュージカル。堂本は帝国劇場史上最年少の座⻑として21歳で初主演を果たして以来、約25年にわたり代役なしで舞台に立ち続け、国内演劇の単独主演記録1位を打ち立てている。歌・ダンス・アクションが渾然一体となったライブエンターテインメントは「日本で最もチケットが取れない舞台」と称され、熱狂的な支持を集めてきた。
今回配信される『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』では、約25年愛された長い歴史に幕が下りるラストイヤーに丸1年密着した舞台裏のドキュメンタリーが初公開。
そして『Endless SHOCK』を先頭に立って率い続けてきた堂本が、カンパニーや帝国劇場への思い、SHOCKについて赤裸々に語る独占インタビューも初公開。また、共演の佐藤勝利、中山優馬、上田竜也らライバル役として活躍した各キャストに迫り三者三様の舞台の裏側も映し出されるほか、『Endless SHOCK』と深い関わりを持つふぉ～ゆ～の福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介、さらに timelesz 加入前の寺西拓人、原嘉孝らが奮闘する姿など、どれも見逃せない瞬間が収められている。
さらに、大千穐楽の公演映像や、帝国劇場最終公演 CONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』へのSHOCKカンパニー出演のダイジェスト映像もたっぷりと収録!さらに、今回初めて公開となるドキュメンタリーカメラが捉えた、大千穐楽当日の貴重な舞台裏の様子も必見だ。
日本演劇史の歴史を塗り替え続けてきた『Endless SHOCK』、その裏側で、極限まで自らを追い込む稽古場の様子、キャストの素顔が垣間見える楽屋、幕が上が
る直前の静けさを捉えた舞台袖など、ラストへと向かうカンパニーのありのままの姿がついに公開となる。
本ドキュメンタリーの監督は、世界の優れたテレビ番組に贈られる国際エミー賞の芸術番組部門、スポーツドキュメンタリー部門でノミネート、ATP 賞で優秀賞を受賞するなど、何かを成し遂げる人物にさりげなく寄り添いながら、その本質を描き出す手腕が評価される花枝祐樹が務める。
あわせて配信される舞台公演映像では、佐藤勝利がライバル役を務めた2024年4月～5月公演から『Endless SHOCK 2024 April/May』『Endless SHOCK -Eternal- 2024 April/May』の2作品、そして上田竜也がライバル役を務めた2024年11月公演『Endless SHOCK 2024 November』の2024年ラストイヤーの帝国劇場での3公演が収められている。
劇場で見せたキャストの熱量をそのままに、“SHOCK カンパニー”が魅せる輝きと感動を配信という形で再びファンの元に届ける貴重な映像となっている。
さらに、堂本よりコメント映像が公開。本ミュージカルの作・構成・演出・主演を務める堂本は「見せたくないという気持ちがある」と語るほど、満身創痍の体を極限まで追い込みながらも、ステージに立てば一切の妥協を許さない舞台裏は必見だ。カンパニーと作り上げる最高のエンタテインメントに隠された、血が滲むような努力と稽古の日々や涙と笑顔に溢れたチームの団結力──そんな「Endless SHOCK」の全貌を「カンパニーと駆け抜けたその姿を皆さんにお届けできたらと思っております。『Endless SHOCK』を見てくださった方も、また見たことがないという方も、ディズニープラスの配信でお楽しみいただけたら嬉しいです。さあ、SHOW の始まりです」と自信と期待を込めてメッセージを残した。
独占配信決定を記念して、ドキュメンタリーと舞台公演映像のそれぞれのキービジュアルが公開に。『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』のキービジュアルには、歴史ある帝国劇場の観客席からステージをまっすぐに見つめる堂本の姿が。さらに、公開された予告映像には、作・構成・演出・主演を務める堂本光一の撮り下ろしインタビューをはじめ、公演では見ることのできない舞台裏で見せるキャストたちの素顔など、本編で収録された超貴重な舞台裏が垣間見える瞬間が収められている。
『Documentary of Endless SHOCK -最終公演の舞台裏-』は9月23日から、『Endless SHOCK 2024 April/May』『Endless SHOCK -Eternal- 2024 April/May』『Endless SHOCK 2024 November』は9月30日から「ディズニープラス」で独占配信。