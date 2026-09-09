『ラヴ上等』出演の美女、麗しの“キャバ嬢”姿に反響「本当にお人形みたいに綺麗」
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2（第1期）に出演していたまりりんが9日、自身のInstagramを更新し、キャバ嬢に扮した姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】『ラヴ上等』出演の美女が「スタイル抜群」 タトゥーがチラリ水着姿も
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。まりりんはバー勤務の25歳。当初はたいちゃんへ一途な思いを捧げていたが、ほかの男性メンバーとの接し方をめぐって議論が紛糾し、男性陣と女性陣が険悪になる一幕もあった。
現在は大阪北新地のキャバクラに務めているとインスタに明記している。Instagramでは、仕事のオフショットのほか、水着姿も公開している。
そんなまりりんはこの日、「バリキャリキャバ嬢まりりん」とノースリーブ姿のドレス姿を公開、ファンから「バリキャリキャバ嬢まりりん」「本当にお人形みたいに綺麗ですね」「すごく可愛い」「こんなにもかわいぃまりりんを振っただいちゃんが憎らしいわ！」「まりりんちゃんきゃわいいー」といった声が寄せられている。
引用：「まりりん」Instagram（＠maririn__dayo__）
【写真】『ラヴ上等』出演の美女が「スタイル抜群」 タトゥーがチラリ水着姿も
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。まりりんはバー勤務の25歳。当初はたいちゃんへ一途な思いを捧げていたが、ほかの男性メンバーとの接し方をめぐって議論が紛糾し、男性陣と女性陣が険悪になる一幕もあった。
そんなまりりんはこの日、「バリキャリキャバ嬢まりりん」とノースリーブ姿のドレス姿を公開、ファンから「バリキャリキャバ嬢まりりん」「本当にお人形みたいに綺麗ですね」「すごく可愛い」「こんなにもかわいぃまりりんを振っただいちゃんが憎らしいわ！」「まりりんちゃんきゃわいいー」といった声が寄せられている。
引用：「まりりん」Instagram（＠maririn__dayo__）