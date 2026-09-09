恋愛下手な女性が“親同伴で恋人探す斬新企画！ タトゥーに嫌悪感 元ヒモに「ダメ！」バッサリ
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#9が8日、放送された。番組後半では、恋愛下手な女性が“親同伴”で1泊2日の恋人探しに挑む、前代未聞の新恋愛企画「親のとなりで恋をした。（通称：親恋）」がスタートした。
【写真】親同伴で彼氏探しに臨んだ面々
元OLダンサー＆元消防士の父、グラビアアイドル＆投資家で手相鑑定士の母、大阪のコンカフェ嬢＆タクシー運転手の父など、個性豊かな5組の親子が参加。親が別室でモニタリングする中、7名の男性メンバーと登場した。
男性陣のタトゥーを見た親たちからは「私の世代から行くと『え？』ってなる」「僕も嫌いですね」と、いきなり世代間のギャップが浮き彫りに。さらに、メンズ地下アイドルの男性メンバーが「ヒモだった」と自己紹介すると、
「ダメ！ 一気にダメだ」と即座に切り捨てるなど、親ならではの厳しくもリアルな“品定め”が展開される。ご意見番のように会話する親たちの様子に、屋敷は「親同士の会話めっちゃおもろい」と爆笑。森田も「これだけは（他番組に）初めてパクられるんじゃない？」と、斬新な企画内容を絶賛していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】親同伴で彼氏探しに臨んだ面々
元OLダンサー＆元消防士の父、グラビアアイドル＆投資家で手相鑑定士の母、大阪のコンカフェ嬢＆タクシー運転手の父など、個性豊かな5組の親子が参加。親が別室でモニタリングする中、7名の男性メンバーと登場した。
「ダメ！ 一気にダメだ」と即座に切り捨てるなど、親ならではの厳しくもリアルな“品定め”が展開される。ご意見番のように会話する親たちの様子に、屋敷は「親同士の会話めっちゃおもろい」と爆笑。森田も「これだけは（他番組に）初めてパクられるんじゃない？」と、斬新な企画内容を絶賛していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。