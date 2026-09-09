大学院生死亡事故 札幌市が毒物取締法違反で北大を指導 フッ化水素酸の管理帳簿「不明」など不備次々
北海道大学で2026年8月、大学院生が薬品をかぶって死亡した事故で、薬品を管理していた研究室に法律違反となる複数の不備があったとして、札幌市が大学側に改善を指導していたことがわかりました。
この事故は8月27日、北海道大学理学部の建物で大学院生が顔などに「フッ化水素酸」をかぶり、病院に搬送されたものの死亡したほか、ほかの学生2人も軽傷を負ったものです。
北大によりますと、事故の翌日に札幌市が立ち入り検査を行ったところ、事故の起きた研究室において「毒物及び劇物取締法」に違反する4つの不適合事項が確認され、9月2日付で札幌市から改善を求める指導書が出されたということです。
▼死亡した学生がかぶったとされる毒物「フッ化水素酸」の管理帳簿が所在不明になっていたこと
▼毒物や劇物を入れる専用の保管庫に一般の試薬が混在していたこと
▼保管庫の鍵の出納を記録する帳簿がなく施錠管理が形骸化していたこと
▼薬品を小分けにした容器に必要な表示がされていなかったこと
の4点です。
鍵の管理について北大は、部屋自体の施錠や安全教育を受けた学生に限定していたものの、法令上の管理としては不十分と判断されたとしています。
指導を受け北海道大学は、「極めて重大な問題と認識し厳粛に受け止めている。速やかに改善措置を講じるとともに、全学的な管理体制の見直しと再発防止策の徹底を図る」とコメントしています。