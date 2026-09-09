雛形あきこ、赤のランジェリー姿も 写真集『三原色』表紙＆新カット解禁
10月16日に発売される雛形あきこの写真集のタイトルが、『三原色』に決定。あわせて、表紙と追加の先行カットが公開された。
【写真】雛形あきこ、赤いランジェリーの大胆後ろ姿 『三原色』先行カットより
表紙を飾るのは、ネイビーのニットをまとい、凛とした大人の女性の魅力を漂わせる雛形の姿。タイトルの『三原色』には、「これからもいろんな色になっていく雛形自身への期待」が込められているという。
さらに、追加の先行カットとして2点が解禁。赤いランジェリー姿で大胆な後ろ姿を披露し、鏡越しにアンニュイな表情を浮かべるカットと、ベッドの上で枕を抱え、少女のようなキュートな笑顔を見せるカットとなる。
また、写真集の発売を記念し、東京・大阪でお渡しイベントの開催も決定。10月17日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、10月18日に大阪・梅田 蔦屋書店で行われる。
雛形あきこ写真集『三原色』は、主婦と生活社より10月16日発売。定価4400（税込み）。
【写真】雛形あきこ、赤いランジェリーの大胆後ろ姿 『三原色』先行カットより
表紙を飾るのは、ネイビーのニットをまとい、凛とした大人の女性の魅力を漂わせる雛形の姿。タイトルの『三原色』には、「これからもいろんな色になっていく雛形自身への期待」が込められているという。
さらに、追加の先行カットとして2点が解禁。赤いランジェリー姿で大胆な後ろ姿を披露し、鏡越しにアンニュイな表情を浮かべるカットと、ベッドの上で枕を抱え、少女のようなキュートな笑顔を見せるカットとなる。
また、写真集の発売を記念し、東京・大阪でお渡しイベントの開催も決定。10月17日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、10月18日に大阪・梅田 蔦屋書店で行われる。
雛形あきこ写真集『三原色』は、主婦と生活社より10月16日発売。定価4400（税込み）。