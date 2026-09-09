松岡茉優×仲里依紗、“バチバチ”から生まれたシスターフッド 美容整形描く『ダウンタイム』への思い
Netflixシリーズ『ダウンタイム』のプレミア試写会イベントが9月8日、TOHOシネマズ 六本木ヒルズにて開催され、松岡茉優、仲里依紗、間宮祥太朗、田中みな実、永作博美、渡部篤郎、そしてYuki Saito監督が登壇した。
【写真】第1子妊娠中の田中みな実も登場
本予告映像の上映後、キャスト・監督が登壇。それぞれ作品への思いやお披露目を迎えた喜びを語った。トークセッションでは、まずSaito監督が本作のテーマについて言及。美容整形への取材を通じて美の価値観の多様さに気付いたといい、「自分自身が自問自答しながら、価値観が揺さぶられるようなドラマにしたいと思ってトライしました」と語った。
続いて松岡は、「最初プロットを拝見した時に、美容整形業界の光と闇を描きつつ、仲里依紗さんが演じた遠山凜と沼田文のシスターフッドの物語であるというところにも強く惹かれました。今日1話を観ていただくにおいて、私たちはバチバチなんですけれど（笑）。なんで2人がここまで苦しまなきゃいけなかったのか、大きな闇がそこにあります」と物語の奥深さをアピール。
さらに、仲との共演について「お相手が里依紗ちゃんであることも、自分の知らない感情に何度もなりました。里依紗ちゃんと一緒にお芝居してると、台本に書いてないことも全部心の奥から浮かび上がってきて、自分でも見たことのない自分の表情であったり感情が打ち出されてきて、本当に嬉しく思ってます」と熱く語った。
これを受け、仲も「私も本当にその言葉をそのまま返したい！ってぐらい。本番でこういうお芝居をする予定じゃなかったけど、こういう風になっちゃった！という、自分で見たことのない自分が出てきたんですね。出会えて本当によかったと思うし、これからも色々深く知り合いたい一人です！」と、実際に松岡と手をつなぎながら、相思相愛ぶりを披露した。
インパクトのあるビジュアルが話題の間宮祥太朗は「あのビジュアルに関しては、いろんなトッピングを全部乗せみたいな感覚で（笑）。メッシュにカラコン、メイク…色々入っています。メイクチームの皆さんは『ルイ様はこれぐらいやらないと！』と作っていただいたので、そのビジュアルに乗っかるという形で演じさせていただきました」と裏話を披露。
田中は「演じてみて、美容整形と心は密接に関わっているな、とずっとずっと思っていました」と作品への共感を明かす。さらに、誰もが心のどこかに弱さを抱えているとし、凜に寄り添う看護チーフ役として「患者さんと接する時に心を寄せて接するようにしていました」と役作りを振り返った。
永作は、スナックのママ役について「メイクと衣装ともう揃えていただいて」と振り返り、セットの雰囲気にも助けられたとコメント。松岡との親子役については「親子に見えることがまず大事」と考え、リアクションが速そうな松岡に合わせ、会話のテンポを意識して演じたことを明かした。
一方、渡部は自身の役作りについて問われると、本編の重要なシーンのネタバレになることを懸念しつつ、「うーん、あの、ちょっとこれごめんなさい、監督に相談します」と見事にかわし、会場の笑いを誘った。
最後に松岡は、撮影を重ねる中で、本作は「“他人の幸せは測れない”というお話」だと感じたことを告白。美容整形への賛否にかかわらず、その人が幸せなら「“それはそれで良いんじゃないか”」と思える物語だとし、「あなたの幸せはあなたにしか分からないんだっていう、最終的には優しい物語」とアピール。「自分のことを抱きしめてあげる物語になってくれたら嬉しい」と締めくくり、大きな拍手の中、イベントは幕を閉じた。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。
【写真】第1子妊娠中の田中みな実も登場
本予告映像の上映後、キャスト・監督が登壇。それぞれ作品への思いやお披露目を迎えた喜びを語った。トークセッションでは、まずSaito監督が本作のテーマについて言及。美容整形への取材を通じて美の価値観の多様さに気付いたといい、「自分自身が自問自答しながら、価値観が揺さぶられるようなドラマにしたいと思ってトライしました」と語った。
さらに、仲との共演について「お相手が里依紗ちゃんであることも、自分の知らない感情に何度もなりました。里依紗ちゃんと一緒にお芝居してると、台本に書いてないことも全部心の奥から浮かび上がってきて、自分でも見たことのない自分の表情であったり感情が打ち出されてきて、本当に嬉しく思ってます」と熱く語った。
これを受け、仲も「私も本当にその言葉をそのまま返したい！ってぐらい。本番でこういうお芝居をする予定じゃなかったけど、こういう風になっちゃった！という、自分で見たことのない自分が出てきたんですね。出会えて本当によかったと思うし、これからも色々深く知り合いたい一人です！」と、実際に松岡と手をつなぎながら、相思相愛ぶりを披露した。
インパクトのあるビジュアルが話題の間宮祥太朗は「あのビジュアルに関しては、いろんなトッピングを全部乗せみたいな感覚で（笑）。メッシュにカラコン、メイク…色々入っています。メイクチームの皆さんは『ルイ様はこれぐらいやらないと！』と作っていただいたので、そのビジュアルに乗っかるという形で演じさせていただきました」と裏話を披露。
田中は「演じてみて、美容整形と心は密接に関わっているな、とずっとずっと思っていました」と作品への共感を明かす。さらに、誰もが心のどこかに弱さを抱えているとし、凜に寄り添う看護チーフ役として「患者さんと接する時に心を寄せて接するようにしていました」と役作りを振り返った。
永作は、スナックのママ役について「メイクと衣装ともう揃えていただいて」と振り返り、セットの雰囲気にも助けられたとコメント。松岡との親子役については「親子に見えることがまず大事」と考え、リアクションが速そうな松岡に合わせ、会話のテンポを意識して演じたことを明かした。
一方、渡部は自身の役作りについて問われると、本編の重要なシーンのネタバレになることを懸念しつつ、「うーん、あの、ちょっとこれごめんなさい、監督に相談します」と見事にかわし、会場の笑いを誘った。
最後に松岡は、撮影を重ねる中で、本作は「“他人の幸せは測れない”というお話」だと感じたことを告白。美容整形への賛否にかかわらず、その人が幸せなら「“それはそれで良いんじゃないか”」と思える物語だとし、「あなたの幸せはあなたにしか分からないんだっていう、最終的には優しい物語」とアピール。「自分のことを抱きしめてあげる物語になってくれたら嬉しい」と締めくくり、大きな拍手の中、イベントは幕を閉じた。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。