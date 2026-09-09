有村架純、6年目で倦怠期を迎えた不倫をする役どころに思い「複雑さを抱えた大人の女性を意識して」
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春が9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）のトークイベントに参加した。
【集合ショット】おそろいのTシャツが可愛い有村架純＆石田ひかり＆姫野花春
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。有村は「35歳の新人でもなく、かといってベテランでもない中間で。まだ誰かの教えもほしいけど、でも『もう仕事できるよね』と任されることも多くなる年齢。たぶん最初は本当に夢とか、希望とか、『やるぞ！』という気合いだったりとかで、いろんなこと頑張り続けた20代。ふとした時に『あれ？私、このままずっとこのペースで、このマインドで、この職場でやり続けていいんだっけ？』と一瞬、立ち止まるような。けど、仕事はあるから進まないといけないみたいな。そこの葛藤というか、迷いが生まれるような年齢」と印象を語った。さらに「私生活でも6年で倦怠期を迎えるような不倫という関係も、きっと沙都子さんの中では『このままじゃいけない』とわかってるけど、仕事と同じようにプライベートもうまく切り離せない。ズルズル仕事も私生活もしてしまっている。そういった複雑さを抱えた大人の女性を意識して演じました」と振り返っていた。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。
【集合ショット】おそろいのTシャツが可愛い有村架純＆石田ひかり＆姫野花春
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。有村は「35歳の新人でもなく、かといってベテランでもない中間で。まだ誰かの教えもほしいけど、でも『もう仕事できるよね』と任されることも多くなる年齢。たぶん最初は本当に夢とか、希望とか、『やるぞ！』という気合いだったりとかで、いろんなこと頑張り続けた20代。ふとした時に『あれ？私、このままずっとこのペースで、このマインドで、この職場でやり続けていいんだっけ？』と一瞬、立ち止まるような。けど、仕事はあるから進まないといけないみたいな。そこの葛藤というか、迷いが生まれるような年齢」と印象を語った。さらに「私生活でも6年で倦怠期を迎えるような不倫という関係も、きっと沙都子さんの中では『このままじゃいけない』とわかってるけど、仕事と同じようにプライベートもうまく切り離せない。ズルズル仕事も私生活もしてしまっている。そういった複雑さを抱えた大人の女性を意識して演じました」と振り返っていた。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。