吉本新喜劇美女39歳、“ラヴ上等”ものまねが天才すぎた「最高」「そっくり」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗がInstagramにて6日から8日にかけて公開した、同じ座員・島田珠代と披露するNetflixシリーズの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』のものまねに、ファンから「似すぎ」「天才すぎ」といった反響が寄せられている。
【動画】MEGUMI（金原早苗）＆永野（島田珠世）、動くとしゃべり方と笑い方がそっくり！
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。近年はボディーメイクにも力を入れており、先日にはトレーニング専門誌「Woman’sSHAPE ウーマンズシェイプ Vol.32」で表紙を務めたことを喜びをもって報告していた。
そんな金原はこの日、「永野さんと楽しい撮影してきました。【 なかなか恋リアしないラブ上等にキレる永野と プロデューサーMEGUMI】」と説明しながら、同番組におけるMEGUMIに扮した自身と、永野に扮した島田の2ショット動画を公開した。
「ね～見ていただきましたけど」とVTR開けのMEGUMIのものまねをする金原は、その一言でMEGUMIだと分かるクオリティ。さらに、恋愛リアリティショーらしからぬVTRだったのだろうか、キレ散らかす永野を、彼のトレードマークの青シャツ・赤パンツを着用した島田が、地毛のボブヘアを振り乱しながら演じており、こちらも特徴をつかんでいる。
コメント欄には「天才すぎます」「良いコラボ 似てる」「最高過ぎる」「そっくりすぎる」といった称賛が殺到している。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）
【動画】MEGUMI（金原早苗）＆永野（島田珠世）、動くとしゃべり方と笑い方がそっくり！
金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。近年はボディーメイクにも力を入れており、先日にはトレーニング専門誌「Woman’sSHAPE ウーマンズシェイプ Vol.32」で表紙を務めたことを喜びをもって報告していた。
「ね～見ていただきましたけど」とVTR開けのMEGUMIのものまねをする金原は、その一言でMEGUMIだと分かるクオリティ。さらに、恋愛リアリティショーらしからぬVTRだったのだろうか、キレ散らかす永野を、彼のトレードマークの青シャツ・赤パンツを着用した島田が、地毛のボブヘアを振り乱しながら演じており、こちらも特徴をつかんでいる。
コメント欄には「天才すぎます」「良いコラボ 似てる」「最高過ぎる」「そっくりすぎる」といった称賛が殺到している。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）