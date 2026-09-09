実写映画『ゼルダの伝説』2027年4月30日公開 邦題＆ロゴ初公開
任天堂のアクションアドベンチャーゲームシリーズ「ゼルダの伝説」を実写映画化した作品のタイトルが、『ゼルダの伝説』（英語：THE LEGEND OF ZELDA）に決定し、タイトルロゴが初公開された。
【写真】実写版『ゼルダの伝説』ゼルダ姫とリンクのファーストルックが公開
本作は、1986年に誕生したゲームシリーズ「ゼルダの伝説」を原作とする実写映画。プロデューサーは、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026）で共同プロデューサーを務めた任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、映画プロデューサーのアヴィ・アラドが担当する。アラドはマーベル・スタジオの会長、CEOを歴任し、2006年に設立した映画プロダクション・Arad Productions Inc.の代表を務めている。
映画制作は任天堂とArad Productions Inc.が担当し、「メイズ・ランナー」シリーズや『猿の惑星／キングダム』（2024）のウェス・ボールが監督を務める。また、制作費の50％以上を任天堂が出資し、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが共同出資および全世界配給を担当する。
キャストには、ゼルダ役にボー・ブラガソン、リンク役にベンジャミン・エヴァン・エインズワースの起用が発表されている。
映画『ゼルダの伝説』は、2027年4月30日より全国公開。
【写真】実写版『ゼルダの伝説』ゼルダ姫とリンクのファーストルックが公開
本作は、1986年に誕生したゲームシリーズ「ゼルダの伝説」を原作とする実写映画。プロデューサーは、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026）で共同プロデューサーを務めた任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、映画プロデューサーのアヴィ・アラドが担当する。アラドはマーベル・スタジオの会長、CEOを歴任し、2006年に設立した映画プロダクション・Arad Productions Inc.の代表を務めている。
キャストには、ゼルダ役にボー・ブラガソン、リンク役にベンジャミン・エヴァン・エインズワースの起用が発表されている。
映画『ゼルダの伝説』は、2027年4月30日より全国公開。