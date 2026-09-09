timelesz原嘉孝、映画『シャドウワーク』で不気味なDV男を怪演 “まばたき”抑えて異質な佇まいを表現
俳優・吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める、映画『シャドウワーク』（9月25日公開）において、timeleszの原嘉孝が演じる松原幸次（まつばら・こうじ）の新たな場面写真が解禁された。
【動画】「わたしたちは人を殺してる…」息を呑む緊迫感で描かれる予告映像
原作は、佐野広実氏による同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが、静かに動き出す。
原が演じる松原は、主人公のひとりである刑事・薫（奈緒）が捜査を進める事件の容疑者として浮上する人物。遺体で発見された同棲（どうせい）中の恋人・睦美に日常的に暴力を振るっていたことが発覚し、彼女を殺害したのではないかと疑いをかけられる。さらに事件の真相を追う薫のもとへ、松原に関する衝撃的な報せが届き、事件は思わぬ方向へと動き出す。
普段は明るく親しみやすいtimeleszのムードメーカーとして知られる原だが、本作ではその印象を一変。松原の不気味さを表現するため、吉野竜平監督からは「なるべくまばたきをしないでほしい」という演技指導があったという。まばたきの少なさが、観る者の深層心理に気味悪さを与えるという狙いから生まれた演出だ。
今回解禁された場面写真でも、じっと相手を見据える視線が印象的に切り取られており、恋人に暴力を振るっていたとは思えないほど平然とした佇（たたず）まいと相まって、松原の異質さを際立たせている。
原の起用について、プロデューサーの深谷好隆氏は以前から「どんな役でも演じ分けられる方」とその演技力を高く評価しており、吉野監督からの推薦も重なって今回の出演が実現。撮影前には監督とキャラクターについて細かくすり合わせ、ただ演出に応えるだけではなく、原自身も役への理解を深めながら“松原幸次”という人物を作り上げている。
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原作は、佐野広実氏による同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが、静かに動き出す。
普段は明るく親しみやすいtimeleszのムードメーカーとして知られる原だが、本作ではその印象を一変。松原の不気味さを表現するため、吉野竜平監督からは「なるべくまばたきをしないでほしい」という演技指導があったという。まばたきの少なさが、観る者の深層心理に気味悪さを与えるという狙いから生まれた演出だ。
今回解禁された場面写真でも、じっと相手を見据える視線が印象的に切り取られており、恋人に暴力を振るっていたとは思えないほど平然とした佇（たたず）まいと相まって、松原の異質さを際立たせている。
原の起用について、プロデューサーの深谷好隆氏は以前から「どんな役でも演じ分けられる方」とその演技力を高く評価しており、吉野監督からの推薦も重なって今回の出演が実現。撮影前には監督とキャラクターについて細かくすり合わせ、ただ演出に応えるだけではなく、原自身も役への理解を深めながら“松原幸次”という人物を作り上げている。