明日の『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、“環”瀧七海から将来への迷いや悩みを打ち明けられる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第119回）が9月10日に放送される。
【写真】亀吉（三浦貴大）と対峙するりん（見上愛）『風、薫る』第119回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第119回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の家を訪ねるという置き手紙を残して環（瀧七海）がいなくなった。慌てるりんだが、そこへ亀吉（三浦貴大）がやってくる。シマケンと再会した環は、将来の迷いや悩みを打ち明けていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】亀吉（三浦貴大）と対峙するりん（見上愛）『風、薫る』第119回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第119回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の家を訪ねるという置き手紙を残して環（瀧七海）がいなくなった。慌てるりんだが、そこへ亀吉（三浦貴大）がやってくる。シマケンと再会した環は、将来の迷いや悩みを打ち明けていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。