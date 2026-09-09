大谷亮平1st写真集『ROAD AHEAD』10月17日発売 収録カット＆メイキング映像解禁
俳優・大谷亮平の1st写真集『ROAD AHEAD』（光文社）が、10月17日発売されることが決まった。併せて、収録カット3点とメイキング映像が解禁となった。
【写真】大谷亮平の肉体美があらわになったシャワーシーン
2006年に韓国で役者としてのキャリアをスタートさせ、2016年には日本デビューし、『逃げるは恥だが役に立つ』（2016）、連続テレビ小説『まんぷく』（2018）、『ノーサイド・ゲーム』（2019）など多数の作品で活躍する大谷亮平。本書は、芸能活動20周年および日本デビュー10周年を記念して刊行される。
撮影の舞台は、大谷にとって俳優としての原点ともいえるソウル。かつて暮らしていた街や通いなれたお店など、思い出の場所を巡りながら撮影を行った。街を歩きながら見せる自然体の表情はもちろん、ホテルでリラックスした様子や鍛え抜かれた肉体をとらえたカットなど、普段の俳優活動の中では見ることのできない大谷の素顔、大人の色気が余すことなく収められている。
さらに、韓国時代からの友人である映画監督のシム・ヒョンジュン氏との対談や韓国・日本での20年を振り返るロングインタビューも掲載。これまでの軌跡と、これから先へ進んで行く大谷亮平の現在が凝縮された一冊になっている。
解禁された収録カットの一枚は、ソウルの繁華街・乙支路のネオン街で歩きながらふと振り返った瞬間を切り取ったもの。もう一枚は、大谷のライフワークの一つでもあるバレーボールを全力で楽しんでいる笑顔の一枚。そして最後は、ホテルでシャワーを浴びながら陰影のある表情を浮かべている大人っぽさ全開の一枚。
メイキング映像では、撮影中のさらに“素”に近い大谷の様子を垣間見ることができる。
発売を記念し、10月17日には東京・ブックファースト 新宿店、翌18日には大阪・MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店にて「お渡し会」が開催されることも決まった。ツーショット撮影や私物サイン、メッセージ動画の特典もある。
大谷は「2006年の春に韓国ドラマでデビューしてから韓国で10年、そして日本での10年。芸能活動20周年を記念して写真集を出させていただく事になりました。俳優になるきっかけをもらい、そのルーツとも言えるソウルの街で、当時よく訪れていた懐かしい場所や新たな場所にも足を踏み入れながら、今までのように、そしてこれからもまた韓国で素敵な出会いがあればなと、そんな想いを馳せながら楽しく撮影しました。 普段あまり着る機会のない色の服にも挑戦してみました！（笑）。ソウルの街を存分に堪能する一冊を是非楽しんで頂けると嬉しいです」とコメントしている。
大谷亮平1st写真集『ROAD AHEAD』は、光文社より10月17日発売。定価4500円。
【写真】大谷亮平の肉体美があらわになったシャワーシーン
2006年に韓国で役者としてのキャリアをスタートさせ、2016年には日本デビューし、『逃げるは恥だが役に立つ』（2016）、連続テレビ小説『まんぷく』（2018）、『ノーサイド・ゲーム』（2019）など多数の作品で活躍する大谷亮平。本書は、芸能活動20周年および日本デビュー10周年を記念して刊行される。
さらに、韓国時代からの友人である映画監督のシム・ヒョンジュン氏との対談や韓国・日本での20年を振り返るロングインタビューも掲載。これまでの軌跡と、これから先へ進んで行く大谷亮平の現在が凝縮された一冊になっている。
解禁された収録カットの一枚は、ソウルの繁華街・乙支路のネオン街で歩きながらふと振り返った瞬間を切り取ったもの。もう一枚は、大谷のライフワークの一つでもあるバレーボールを全力で楽しんでいる笑顔の一枚。そして最後は、ホテルでシャワーを浴びながら陰影のある表情を浮かべている大人っぽさ全開の一枚。
メイキング映像では、撮影中のさらに“素”に近い大谷の様子を垣間見ることができる。
発売を記念し、10月17日には東京・ブックファースト 新宿店、翌18日には大阪・MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店にて「お渡し会」が開催されることも決まった。ツーショット撮影や私物サイン、メッセージ動画の特典もある。
大谷は「2006年の春に韓国ドラマでデビューしてから韓国で10年、そして日本での10年。芸能活動20周年を記念して写真集を出させていただく事になりました。俳優になるきっかけをもらい、そのルーツとも言えるソウルの街で、当時よく訪れていた懐かしい場所や新たな場所にも足を踏み入れながら、今までのように、そしてこれからもまた韓国で素敵な出会いがあればなと、そんな想いを馳せながら楽しく撮影しました。 普段あまり着る機会のない色の服にも挑戦してみました！（笑）。ソウルの街を存分に堪能する一冊を是非楽しんで頂けると嬉しいです」とコメントしている。
大谷亮平1st写真集『ROAD AHEAD』は、光文社より10月17日発売。定価4500円。