キスマイ宮田俊哉、アニメ『超巡！超条先輩』PRアンバサダーの就任決定「世界観とキャラクターが本当に素敵で笑える展開がてんこ盛り」
Kis‐My‐Ft2の宮田俊哉が、10月6日スタートするテレビアニメ『超巡！超条先輩』（カンテレ・フジテレビ系）のPRアンバサダーに就任することが決まった。
【写真】一本木直役・碧乃梨心がパーソナリティを務めるラジオも決定
本作は、「週刊少年ジャンプ」に連載されていた沼駿による同名の人気漫画をアニメ化する超能力ポリスコメディー。読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト「超条巡」。柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官「一本木直」。最強（？）バディはきょうも珍宿の平和を守る－。
宮田俊哉は、本作のオーディションに応募し、声優として恵那院肇役を務めることが決まっている。今後はPRアンバサダーとして本作の見どころや魅力をたっぷりと語っていく。
就任にあたり宮田は「『恵那院肇』役だけではなく、PRアンバサダーを務めさせていただく事になりました。世界観とキャラクターが本当に素敵で笑える展開がてんこ盛りな作品なので、1人でも多くの方に観てもらえるように頑張ります！そして、キャスト・スタッフ一丸となって、第2期や劇場版に繋がるくらいの人気作品になる事を願ってPRしていきたいと思います！」と意気込みを語った。
また、一本木直役の碧乃梨心をメインパーソナリティーとした本作公式WEBラジオ「TVアニメ『超巡！超条先輩』公式 WEB ラジオ ポン巡！こちら珍宿西交番！応援を求む！」が配信されることも決まった。碧乃がメインキャストをゲストとして迎えながら、本編の魅力を一言で伝えたり、リスナーからのお便りを紹介しながら作品の最新情報を届けていく。
アニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月6日より毎週火曜23時（初回のみ23時15分）放送。
【写真】一本木直役・碧乃梨心がパーソナリティを務めるラジオも決定
本作は、「週刊少年ジャンプ」に連載されていた沼駿による同名の人気漫画をアニメ化する超能力ポリスコメディー。読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト「超条巡」。柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官「一本木直」。最強（？）バディはきょうも珍宿の平和を守る－。
就任にあたり宮田は「『恵那院肇』役だけではなく、PRアンバサダーを務めさせていただく事になりました。世界観とキャラクターが本当に素敵で笑える展開がてんこ盛りな作品なので、1人でも多くの方に観てもらえるように頑張ります！そして、キャスト・スタッフ一丸となって、第2期や劇場版に繋がるくらいの人気作品になる事を願ってPRしていきたいと思います！」と意気込みを語った。
また、一本木直役の碧乃梨心をメインパーソナリティーとした本作公式WEBラジオ「TVアニメ『超巡！超条先輩』公式 WEB ラジオ ポン巡！こちら珍宿西交番！応援を求む！」が配信されることも決まった。碧乃がメインキャストをゲストとして迎えながら、本編の魅力を一言で伝えたり、リスナーからのお便りを紹介しながら作品の最新情報を届けていく。
アニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月6日より毎週火曜23時（初回のみ23時15分）放送。