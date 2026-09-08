本宮泰風、舞台あいさつで衝撃ネタバレ？「僕が犯人です」 映画の内容はラブコメ
俳優の本宮泰風が8日、都内で行われた映画『昨夜は殺れたかも』（10月23日公開）の完成披露上映会に参加した。
【集合ショット】決めポーズを披露した吉野北人＆鈴木愛理ら
本宮が演じるのは元ヤクザの会社の社長・梶谷役。珍しくラブコメ出演となった本宮だが、作品の感想を問われるとネタバレを気にするあまり口ごもると「もういいですよね？僕が犯人です」と全然関係のない自供をし、笑いを誘っていた。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。
原作は、藤石波矢と辻堂ゆめがリレー形式で執筆した同名ミステリー小説（講談社タイガ）。夫と妻、それぞれの視点から物語が展開し、「殺し合いなのに笑える」と話題を集めた作品を、『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田氏の脚本、『今夜はコの字で』などの松木創監督が実写映画化する。
そのほか、吉野北人（THE RAMPAGE）、鈴木愛理、工藤阿須加、王林、本宮泰風、松木創監督も参加した。
【集合ショット】決めポーズを披露した吉野北人＆鈴木愛理ら
本宮が演じるのは元ヤクザの会社の社長・梶谷役。珍しくラブコメ出演となった本宮だが、作品の感想を問われるとネタバレを気にするあまり口ごもると「もういいですよね？僕が犯人です」と全然関係のない自供をし、笑いを誘っていた。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。
そのほか、吉野北人（THE RAMPAGE）、鈴木愛理、工藤阿須加、王林、本宮泰風、松木創監督も参加した。