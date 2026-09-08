吉野北人、元ヤクザ役で不安明かす 本宮泰風に助けられる「リアルなところは本宮さんが」
俳優の吉野北人（THE RAMPAGE）、鈴木愛理、本宮泰風が8日、都内で行われた映画『昨夜は殺れたかも』（10月23日公開）の完成披露上映会に参加した。
【写真】笑顔がかわいい！決めポーズする吉野北人＆鈴木愛理
吉野が演じるのは、愛妻家のサラリーマンとして暮らしながら、実は元ヤクザという過去を隠している藤堂光弘。鈴木は、夫を愛する専業主婦でありながら、美容業界で活躍する若き敏腕社長というもう一つの顔を持つ藤堂咲奈を演じる。吉野と鈴木のダブル主演となる。
吉野は「個人的に初のコミカルなお芝居で。変な顔をちょくちょくしている。ファンが減らないか心配です」と冗談交じりに話して笑わせた。 元ヤクザ役で、吉野は「自分がヤクザのイメージが全然わかなくて不安だった。でも頭役で本宮さんがいた。リアルなところは本宮に任せた。立っているだけで存在感がある。自分は自分にしかできないコミカルな親しみやすいヤクザを」と話すと、本宮は「リアルじゃないから」とツッコミを入れた。そんな吉野のヤクザ役について、本宮は「こんなカワイイ子ができるのかな？目をキラキラさせやがって」と思ったというが「北人の努力が詰まっているので、早く観てください」と呼びかけ。吉野は「うれしいです！」と大喜びで、ご飯に行く約束を交わしていた。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。
原作は、藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏がリレー形式で執筆した同名ミステリー小説（講談社タイガ）。夫と妻、それぞれの視点から物語が展開し、「殺し合いなのに笑える」と話題を集めた作品を、『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田氏の脚本、『今夜はコの字で』などの松木創監督が実写映画化する。
そのほか、工藤阿須加、王林、松木監督も参加した。
【写真】笑顔がかわいい！決めポーズする吉野北人＆鈴木愛理
吉野が演じるのは、愛妻家のサラリーマンとして暮らしながら、実は元ヤクザという過去を隠している藤堂光弘。鈴木は、夫を愛する専業主婦でありながら、美容業界で活躍する若き敏腕社長というもう一つの顔を持つ藤堂咲奈を演じる。吉野と鈴木のダブル主演となる。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。
原作は、藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏がリレー形式で執筆した同名ミステリー小説（講談社タイガ）。夫と妻、それぞれの視点から物語が展開し、「殺し合いなのに笑える」と話題を集めた作品を、『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田氏の脚本、『今夜はコの字で』などの松木創監督が実写映画化する。
そのほか、工藤阿須加、王林、松木監督も参加した。