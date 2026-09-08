夏休み明けにお兄ちゃんが学校に行こうとしたら、ワンコの表情が変化して…？切なくて愛おしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破。「賢いね」「いじらしい」「ションボリ顔もかわいい」といった声が寄せられています。

【動画：朝、制服を着て玄関にやってきた息子→犬が『夏休みの終わり』を察して…あまりにも切ない『表情』】

朝からご機嫌なワンコ

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、夏休みが終わってお兄ちゃんが久しぶりに学校に行った日の保護犬「ワンジロー」くんの様子です。

朝、お父さんが起きたら、ワンジローくんはしっぽをパタパタ振って歓迎してくれたそう。そして「まずはお母さんがお仕事行くから、お見送りしよう」と頭を撫でると、「わかった！」というように姿勢よくお座りして笑顔を見せたとか。ご機嫌な姿が、たまらなく可愛いです。

お兄ちゃんが学校に行ったら、しょんぼり…

お母さんをお見送りした後は、学校に行く準備を整えたお兄ちゃんが玄関にやってきました。その瞬間に、ワンジローくんから笑顔が消えてしょんぼり…！どうやらお兄ちゃんの制服姿を見て、夏休みが終わってしまったことを察したよう。

お兄ちゃんが優しく頭を撫でてあげても、ワンジローくんは悲しそうなお顔のままで、ついには「くーん」と鳴いて寂しさを訴えたとか。そしてお兄ちゃんが「じゃあね～」と家を出た後も、姿が見えなくなるまで目で追っていたそう。その切なくて愛おしい姿を見るだけで、どれほどお兄ちゃんのことが大好きなのかが伝わってきます。

愛を感じるお出迎え

その後、お父さんとお姉ちゃんが2人がかりでワンジローくんを慰めたのですが、残念ながら笑顔を取り戻すことはできなかったそう。夏休み中はお兄ちゃんがたくさん可愛がってくれたので、久しぶりに離れて過ごすのが寂しくて仕方ないようです。

そして数時間後、お兄ちゃんが学校から帰ってきたら、ワンジローくんは一瞬で元気に！「おかえり！会いたかったよ～」と、嬉しそうにしっぽを振ってお出迎えしてくれたそうですよ。お兄ちゃんもワンジローくんの愛を感じて、幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「悲壮感がハンパない」「寂しそうに見送るワンジローくんがいじらしいです」「表情が豊かで本当に可愛い」「家族が大好きなんだな」「ほっこりする」といったコメントが寄せられています。

ワンジローくんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。