「危うく恋しちゃうところでした」櫻井淳子53歳、かれんなセーラー服姿に反響
女優の櫻井淳子が14日、自身のInstagramを更新し、ドラマ撮影で「◯十年振りか」にセーラー服を着用したことを報告。かれんな姿に反響が押し寄せている。
【写真】50代に見えない！ 櫻井淳子、16歳長女と浅草デート
櫻井はABCテレビで9月11日放送の『ショードラ presents セイカイガワカラナイ』に出演予定。日向坂46元メンバーの河田陽菜が主演するこの作品において、櫻井は河田が演じるヒロイン・未咲の死んだはずが死者蘇生AIとして再現される母親、みちこを演じる。
そんな櫻井は「この作品はドラマ撮影で◯十年振りかにセーラ服着ちゃいました」とドラマのオフショットとして、かわいらしいセーラー服姿を公開している。
コメント欄には「めちゃくちゃお似合いです！」「凄く可愛いです。お嬢様みたいです」「あっぶねえ危うく恋しちゃうところでした」といった称賛があふれている。
櫻井は2003年5月に一般男性と結婚。2007年8月に第1子となる女児が誕生している。
引用：「櫻井淳子」Instagram（＠atsukosakurai_official）
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櫻井はABCテレビで9月11日放送の『ショードラ presents セイカイガワカラナイ』に出演予定。日向坂46元メンバーの河田陽菜が主演するこの作品において、櫻井は河田が演じるヒロイン・未咲の死んだはずが死者蘇生AIとして再現される母親、みちこを演じる。
コメント欄には「めちゃくちゃお似合いです！」「凄く可愛いです。お嬢様みたいです」「あっぶねえ危うく恋しちゃうところでした」といった称賛があふれている。
櫻井は2003年5月に一般男性と結婚。2007年8月に第1子となる女児が誕生している。
引用：「櫻井淳子」Instagram（＠atsukosakurai_official）