【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』首位返り咲き！ 松村北斗＆今田美桜W主演『白鳥とコウモリ』2位発進
9月4～6日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員92万8000人、興収14億1500万円をあげ、先週の2位から首位に返り咲き。累計では動員960万人、興収138億円を突破した。
【写真で見る】9月4～6日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、東野圭吾によるミステリー小説を、岸善幸監督が松村北斗と今田美桜のW主演で映画化した『白鳥とコウモリ』が、初週金土日動員30万2000人、興収4億3200万円をあげ初登場。
3位は、先週首位発進を決めた『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』が、週末金土日動員21万7000人、興収3億6400万円をあげたものの、2ランクダウンした。累計では動員90万人、興収15億円を突破した。
4位は、21歳の新鋭のケイン・パーソンズ監督がA24とタッグを組み、インターネット発の都市伝説をモチーフにし、全米で大ヒットを記録した『バックルームズ』が、初週金土日動員16万3000人、興収2億4700万円を記録して初登場。先週ケイン監督が来日し、日本のクリエイターとのタッグを期待するコメントを残していた。
5位は、公開6週目の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』がランクイン。累計では動員336万人、興収54億円を突破した。6位は、公開10週目のロングランとなる『トイ・ストーリー5』。こちらは累計で動員915万人、興収127億円を超えている。
その他、9位には、全世界で評価された和風アクションゲームを原作とした全編手描きのフル2Dアニメーション『SEKIRO：NO DEFEAT』が初登場を果たした。
9月4～6日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『白鳥とコウモリ』
第3位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第4位：『バックルームズ』
第5位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第6位：『トイ・ストーリー５』
第7位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』
第8位：『キングダム 魂の決戦』
第9位：『SEKIRO：NO DEFEAT』
第10位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
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2位は、東野圭吾によるミステリー小説を、岸善幸監督が松村北斗と今田美桜のW主演で映画化した『白鳥とコウモリ』が、初週金土日動員30万2000人、興収4億3200万円をあげ初登場。
4位は、21歳の新鋭のケイン・パーソンズ監督がA24とタッグを組み、インターネット発の都市伝説をモチーフにし、全米で大ヒットを記録した『バックルームズ』が、初週金土日動員16万3000人、興収2億4700万円を記録して初登場。先週ケイン監督が来日し、日本のクリエイターとのタッグを期待するコメントを残していた。
5位は、公開6週目の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』がランクイン。累計では動員336万人、興収54億円を突破した。6位は、公開10週目のロングランとなる『トイ・ストーリー5』。こちらは累計で動員915万人、興収127億円を超えている。
その他、9位には、全世界で評価された和風アクションゲームを原作とした全編手描きのフル2Dアニメーション『SEKIRO：NO DEFEAT』が初登場を果たした。
9月4～6日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『白鳥とコウモリ』
第3位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第4位：『バックルームズ』
第5位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第6位：『トイ・ストーリー５』
第7位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』
第8位：『キングダム 魂の決戦』
第9位：『SEKIRO：NO DEFEAT』
第10位：『ミニオンズ＆モンスターズ』