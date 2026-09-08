今田美桜、美スタイル際立つ純白ワンピ姿にネット衝撃 「最上級に可愛い」「お人形さんみたい」
女優の今田美桜が4日にInstagramを更新。美しさ際立つ姿を複数枚にわたって披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
先日はタイトなドレス姿を披露し、話題を呼んだ今田。今回は松村北斗とのW主演映画『白鳥とコウモリ』をアピールしつつ、自身のソロショットを複数枚投稿。白を基調とした上品なワンピースを身にまとい、落ち着いた雰囲気で佇む姿が収められている。
投稿には多くの反響が寄せられ、「演技素晴らしかったです」「お顔が天才的に美しかった」「最高の衣装で素敵ですね」「最上級に可愛い」「お人形さんみたい」といったコメントが集まった。
■今田美桜（いまだ みお）
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵～世の中、おかしくないですか!?～』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
先日はタイトなドレス姿を披露し、話題を呼んだ今田。今回は松村北斗とのW主演映画『白鳥とコウモリ』をアピールしつつ、自身のソロショットを複数枚投稿。白を基調とした上品なワンピースを身にまとい、落ち着いた雰囲気で佇む姿が収められている。
投稿には多くの反響が寄せられ、「演技素晴らしかったです」「お顔が天才的に美しかった」「最高の衣装で素敵ですね」「最上級に可愛い」「お人形さんみたい」といったコメントが集まった。
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵～世の中、おかしくないですか!?～』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）