父親は元プロ野球選手・北海道の美人アナ、誕生日を報告「今の自分を大切に、一歩ずつ成長していけたら」
北海道文化放送アナウンサーの柴田祐里菜が5日までにInstagramを更新。笑顔のオフショットを投稿し、誕生日を報告した。
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真にはブーケを抱えてカメラに笑顔を見せる柴田の姿が収められている。
投稿の中で柴田は3日に27歳の誕生日を迎えたことを報告。「時が経つ早さに驚きつつも、「今この瞬間を大切にしたい」という思いが、年々強くなっている気がします」とつづり「子どもの頃に思い描いていた27歳は、もう少し大人な自分でしたが、今の自分を大切に、一歩ずつ成長していけたらと思います」とコメントしている。
■柴田祐里菜(しばた ゆりな)
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真にはブーケを抱えてカメラに笑顔を見せる柴田の姿が収められている。
投稿の中で柴田は3日に27歳の誕生日を迎えたことを報告。「時が経つ早さに驚きつつも、「今この瞬間を大切にしたい」という思いが、年々強くなっている気がします」とつづり「子どもの頃に思い描いていた27歳は、もう少し大人な自分でしたが、今の自分を大切に、一歩ずつ成長していけたらと思います」とコメントしている。
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）