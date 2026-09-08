フェリス大卒・美女レイヤー27歳、美しい肉体美をシンプルに魅せる1st写真集
「みなぽち」としてコスプレイヤーの活動を通じてSNSで注目を集め、2024年5月にデビュー後グラビア、コスプレイヤー、インフルエンサーとしても活躍中の音羽美奈のファースト写真集『かなでる。』が発売される。
【写真】フェリス大卒・美女レイヤー164cm、美しい肉体美
今回の写真集のタイトルは「かなでる。」。「カメラマンさんやスタッフさんと楽器を奏でるような合作となった写真集です。大胆な表現もありますが、未完成の写真集にファンの方々の想像力を足して完成させていただければと思います。ファンのみなさんと一緒に”かなでる”楽しい作品にとなっています」（音羽美奈）と本人が語るように、彼女としては初めてとなる大胆な表現にもたくさん挑戦。美しい肉体美をシンプルに見せた内容になっている。デビューから2年半を迎え、27歳になる音羽美奈の決定版写真集だ。
【音羽美奈（おとは・みな）プロフィール】
T164-B98W62H90、1998年10月10日生まれ、北海道出身。「みなぽち」としてコスプレイヤーの活動を通じてSNSで注目を集め、2024年5月にファーストDVDをリリースし、本格的に芸能デビュー。 3歳からピアノを始め、フェリス女学院大学音楽学部演奏学科ピアノ科を卒業し、ピアニストとしても活動している。 ピアノや絵を中心としたアート制作にも注目が集まっている。
『音羽美奈ファースト写真集 かなでる。』は双葉社より10月9日発売。価格は4180円（税込み）。
【写真】フェリス大卒・美女レイヤー164cm、美しい肉体美
今回の写真集のタイトルは「かなでる。」。「カメラマンさんやスタッフさんと楽器を奏でるような合作となった写真集です。大胆な表現もありますが、未完成の写真集にファンの方々の想像力を足して完成させていただければと思います。ファンのみなさんと一緒に”かなでる”楽しい作品にとなっています」（音羽美奈）と本人が語るように、彼女としては初めてとなる大胆な表現にもたくさん挑戦。美しい肉体美をシンプルに見せた内容になっている。デビューから2年半を迎え、27歳になる音羽美奈の決定版写真集だ。
【音羽美奈（おとは・みな）プロフィール】
T164-B98W62H90、1998年10月10日生まれ、北海道出身。「みなぽち」としてコスプレイヤーの活動を通じてSNSで注目を集め、2024年5月にファーストDVDをリリースし、本格的に芸能デビュー。 3歳からピアノを始め、フェリス女学院大学音楽学部演奏学科ピアノ科を卒業し、ピアニストとしても活動している。 ピアノや絵を中心としたアート制作にも注目が集まっている。
『音羽美奈ファースト写真集 かなでる。』は双葉社より10月9日発売。価格は4180円（税込み）。