満島真之介、木戸大聖に番組出演を公開オファー スカイダイビング願望聞き「黄色い車でピンク髪と行っちゃう？」
俳優の広瀬アリス（31）、木戸大聖（29）、満島真之介（37）が8日、都内で行われた映画『沖晴くんの涙を殺して』（10月2日公開、9月18日広島先行公開）の完成披露試写会に参加した。
【集合ショット】洗練された衣装で笑顔を見せる木戸大聖＆満島真之介ら
作品にかけ、一生のうちにやり遂げたいことを話すことに。広瀬と満島は「世界一周」で意気投合し、グータッチ。木戸は「スカイダイビングですね」と話すと、すぐさま満島は「やる？黄色い車でドライブする番組で。あれで行けるよ。行っちゃおうよ！ピンク色の髪のヤツと行っちゃおうよ！」と公開オファー。木戸も「行きたい！」と前向きで、満島は「僕がすぐにかなえさせてあげます。これをプロデューサーも見ているだろうから！」とランプの魔人ぐらい、あっさり望みをかなえようとしていた。
本作は、2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作「転職の魔王様」シリーズが話題となった額賀澪（ぬかが・みお）が手がける同名小説（双葉文庫）が原作。
広瀬が演じるのは、余命1年を宣告され故郷へ戻ってきた音楽教師・踊場京香。そこで京香は、ある出来事をきっかけに「喜び」以外の感情を失った高校生・沖晴と出会う。死を抱えながら生きる2人は、それぞれの限りある人生と向き合い、少しずつ心を通わせていく。
そのほか、戸田菜穂、根岸季衣、矢崎仁司監督も参加した。
【集合ショット】洗練された衣装で笑顔を見せる木戸大聖＆満島真之介ら
作品にかけ、一生のうちにやり遂げたいことを話すことに。広瀬と満島は「世界一周」で意気投合し、グータッチ。木戸は「スカイダイビングですね」と話すと、すぐさま満島は「やる？黄色い車でドライブする番組で。あれで行けるよ。行っちゃおうよ！ピンク色の髪のヤツと行っちゃおうよ！」と公開オファー。木戸も「行きたい！」と前向きで、満島は「僕がすぐにかなえさせてあげます。これをプロデューサーも見ているだろうから！」とランプの魔人ぐらい、あっさり望みをかなえようとしていた。
広瀬が演じるのは、余命1年を宣告され故郷へ戻ってきた音楽教師・踊場京香。そこで京香は、ある出来事をきっかけに「喜び」以外の感情を失った高校生・沖晴と出会う。死を抱えながら生きる2人は、それぞれの限りある人生と向き合い、少しずつ心を通わせていく。
そのほか、戸田菜穂、根岸季衣、矢崎仁司監督も参加した。