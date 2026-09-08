兄猫の後を付いていき、高い場所に来てしまった弟猫。兄猫が弟猫に下り方を教えて…。

兄弟猫の微笑ましいやり取りの様子は19万回再生を突破。「お兄ちゃんキュートアグレッションなってる、笑」「えー！！やさしー！！」「なんてかわいいやりとり」「優しいお兄ちゃんと可愛い弟くん」といったコメントが寄せられています。

【動画：兄猫を追って高いところまで上った子猫→兄猫が下り方を見せると…『愛あふれる光景』】

兄猫の真似をする弟猫

Instagramアカウント『銀夜と紋耶』に投稿されたのは、1歳のアメリカンショートヘア「銀夜（ぎんや）」くんと4ヶ月のマンチカン「紋耶（もんや）」くんの姿。新入り子猫の紋耶くんを、銀夜くんが優しく指導しているそう。

ある日、銀夜くんの後を付いていった紋耶くんが、天井に近い位置に設置してあるキャットウォークに乗ったといいます。怖いもの知らずな紋耶くんは、何でもお兄ちゃんの真似をしたがるのだそう。

心温まる兄弟愛

「ここまで来れて、偉いね」というように、銀夜くんが紋耶くんの鼻に「チュッ」とキスをしたといいます。お兄ちゃんからのいきなりのキスに、ハテナマークが浮かんでいたという紋耶くん。微笑ましすぎる光景に、頬が緩みます。

銀夜くんが、「こうやって下りるんだよ」というふうに、紋耶くんに下り方を見せたといいます。すると、紋耶くんが、しどろもどろながらも銀夜くんの真似をして、「えいっ」とキャットウォークからキャットタワーへと下りたのだそう。きっとこうやって、色々なことをお兄ちゃんに教えてもらっているのでしょう。

弟にキュートアグレッション？！

上手に下りられた紋耶くんが、嬉しそうに銀夜くんにタッチ。銀夜くんも「すごいぞ！」というように紋耶くんにタッチしたのだそう。何と素敵な兄弟なのかと見ていたら、その後、銀夜くんが紋耶くんの首にガブリと噛み付いたのだとか。

「銀夜のガブリは、愛情表現ということで」と飼い主さん。銀夜くんは可愛すぎる紋耶くんに、キュートアグレッションを起こしてしまったのかもしれませんね。銀夜くんと紋耶くんが、これからどのような兄弟関係を築いていくか楽しみな飼い主さんなのでした。

投稿には、「銀夜くん優しいお兄ちゃんですね～紋ちゃんを見守っている感じで感動しました」「最後のガブリも愛情あってのこと♡」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『銀夜と紋耶』には、今回紹介した銀夜くんと紋耶くんの賑やかで可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『銀夜と紋耶』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。