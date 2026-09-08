和田雅成×高橋大翔“ヤクザBL”『あなたを殺す旅 Season2』FODにて10.8独占配信
俳優の和田雅成と高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）がダブル主演を務めるドラマ『あなたを殺す旅 Season2』が10月8日よりFODにて独占配信されることが決定した。
【写真】ドラマ『あなたを殺す旅 Season2』出演キャストたち
ドラマ『あなたを殺す旅』は、原作者・浅井西による同名BLコミックを実写化した作品。BLジャンルの中でも根強い人気を誇る“ヤクザ BL”を題材に、義理人情に生きる男たちの危うくも切ない愛の物語を描いた本作は、2025年9月に FODオリジナルドラマとして配信を開始した。
この度、新章となる『あなたを殺す旅 Season2』の配信が決定。情に厚い若頭・片岡錦司役を和田雅成、密命を背負う組員・小田島漣役を高橋大翔が続投し、Season1から続く物語の新たな幕が上がる。
前作では、片岡と小田島が数々の困難を乗り越え互いの想いを確かめ合い、組を抜けるまでの物語が描かれた。Season2では、コミックスの下巻を原作にカタギとして沖縄で穏やかに暮らしていた2人のもとに「桐井組を救ってくれ」という一本の連絡が届くことから物語が始まる。かつて所属していた桐井組を救うため、再び極道の世界へ足を踏み入れることを決意した2人。桐井組と本家・光徳会の対立、不可解な金の流れ、その裏で手を引く人物の存在--。片岡と小田島に、数々の試練が待ち受ける。
今回解禁されたキービジュアルでは、前作同様、小田島が銃を持ち、そして片岡が青いバラを持つ2人の未来を予感させる印象的なビジュアルとなっている。原作の新作コミックス「あなたを殺す旅SS」（徳間書店刊）も9月25日に発売。カバーイラストは、今回のドラマのキービジュアルをもとに原作者・浅井 西による描き下ろしとなっている。
本作からは、光徳会の会長であり絶対的な権力を誇る光璃花男、その側近・伊橋ら新キャラクターも登場。サスペンス要素をさらに強めたストーリーと、極道社会を舞台に繰り広げられる濃密な人間ドラマが、物語に新たな波乱を巻き起こす。
Season1から亡き父から継いだ桐井組を背負う四代目組長・桐井圭人役の遊屋慎太郎、その若き組長を支える桐井組専務・熊倉源一郎役の寺中敬輔、元若頭・片岡に強い憧れを抱く桐井組組員・市ノ瀬瑛二役に中林登生、長年桐井組を支えてきた三代目組長・桐井清三役に工藤俊作の続投も決定。
また、Season2を彩る新キャストとして、明るく元気に任務遂行に務める桐井組の若手組員・松山和貴役に南出凌嘉、半グレ集団「ボイド」のリーダー・本木琉也役に弓削智久、片岡錦司の父・片岡善男役に八神蓮、そして、関東最大組織の光徳会会長で絶対的王者・光璃花男役の松本大輝、その側近で光徳会の組織の金庫番・伊橋凌役に袴田吉彦の出演が決定。新たな人物たちの登場によって、桐井組と光徳会を巡る対立はさらに複雑さを増し、片岡と小田島の運命も大きく動き出していく。
ドラマ『あなたを殺す旅 Season2』はFODにて独占配信。10月8日20時より#1・#2配信スタート、以降毎週木曜日20時最新話配信。
※和田雅成、高橋大翔、原作者・浅井西のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■和田雅成（片岡錦司役）
旅の続き。皆様のおかげで、ここまで辿り着くことができました。いつからか自分自身を苦しめていた“不自由”、その場所から一歩抜け出した先にある“自由”、それらを続編を通して感じることができました。原作の素晴らしさ。この作品に携わってくださった皆様の愛。ひとつひとつ。物語の中に散りばめられています。是非、受け取ってくださいませ。旅の続きを、共に。
■高橋大翔（小田島漣役）
また、この世界に戻れること、小田島として生きられることを嬉しく思います。続編という機会は僕自身初めてで、小田島の成長が、役者としての自分の成長とも繋がっていく、不思議な感覚を味わうことができました。新たなキャストの方々も加わり、前作以上に濃厚な旅になっています。僕達の旅の続きを皆様も一緒に楽しんで頂きたいです！
■浅井西（原作者）
また彼らの新しい旅に出会うことができて幸せです。Season1から続く主役ふたりの結婚後の変化、組を継いだ桐井のその後、Season2から登場する新しいキャラクターたち、などなど見どころしかありません。原作のいろんな場面をとても丁寧に映像化していただきました。原作にない追加の場面もほんとうに最高なので!全人類見てください
【写真】ドラマ『あなたを殺す旅 Season2』出演キャストたち
ドラマ『あなたを殺す旅』は、原作者・浅井西による同名BLコミックを実写化した作品。BLジャンルの中でも根強い人気を誇る“ヤクザ BL”を題材に、義理人情に生きる男たちの危うくも切ない愛の物語を描いた本作は、2025年9月に FODオリジナルドラマとして配信を開始した。
前作では、片岡と小田島が数々の困難を乗り越え互いの想いを確かめ合い、組を抜けるまでの物語が描かれた。Season2では、コミックスの下巻を原作にカタギとして沖縄で穏やかに暮らしていた2人のもとに「桐井組を救ってくれ」という一本の連絡が届くことから物語が始まる。かつて所属していた桐井組を救うため、再び極道の世界へ足を踏み入れることを決意した2人。桐井組と本家・光徳会の対立、不可解な金の流れ、その裏で手を引く人物の存在--。片岡と小田島に、数々の試練が待ち受ける。
今回解禁されたキービジュアルでは、前作同様、小田島が銃を持ち、そして片岡が青いバラを持つ2人の未来を予感させる印象的なビジュアルとなっている。原作の新作コミックス「あなたを殺す旅SS」（徳間書店刊）も9月25日に発売。カバーイラストは、今回のドラマのキービジュアルをもとに原作者・浅井 西による描き下ろしとなっている。
本作からは、光徳会の会長であり絶対的な権力を誇る光璃花男、その側近・伊橋ら新キャラクターも登場。サスペンス要素をさらに強めたストーリーと、極道社会を舞台に繰り広げられる濃密な人間ドラマが、物語に新たな波乱を巻き起こす。
Season1から亡き父から継いだ桐井組を背負う四代目組長・桐井圭人役の遊屋慎太郎、その若き組長を支える桐井組専務・熊倉源一郎役の寺中敬輔、元若頭・片岡に強い憧れを抱く桐井組組員・市ノ瀬瑛二役に中林登生、長年桐井組を支えてきた三代目組長・桐井清三役に工藤俊作の続投も決定。
また、Season2を彩る新キャストとして、明るく元気に任務遂行に務める桐井組の若手組員・松山和貴役に南出凌嘉、半グレ集団「ボイド」のリーダー・本木琉也役に弓削智久、片岡錦司の父・片岡善男役に八神蓮、そして、関東最大組織の光徳会会長で絶対的王者・光璃花男役の松本大輝、その側近で光徳会の組織の金庫番・伊橋凌役に袴田吉彦の出演が決定。新たな人物たちの登場によって、桐井組と光徳会を巡る対立はさらに複雑さを増し、片岡と小田島の運命も大きく動き出していく。
ドラマ『あなたを殺す旅 Season2』はFODにて独占配信。10月8日20時より#1・#2配信スタート、以降毎週木曜日20時最新話配信。
※和田雅成、高橋大翔、原作者・浅井西のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■和田雅成（片岡錦司役）
旅の続き。皆様のおかげで、ここまで辿り着くことができました。いつからか自分自身を苦しめていた“不自由”、その場所から一歩抜け出した先にある“自由”、それらを続編を通して感じることができました。原作の素晴らしさ。この作品に携わってくださった皆様の愛。ひとつひとつ。物語の中に散りばめられています。是非、受け取ってくださいませ。旅の続きを、共に。
■高橋大翔（小田島漣役）
また、この世界に戻れること、小田島として生きられることを嬉しく思います。続編という機会は僕自身初めてで、小田島の成長が、役者としての自分の成長とも繋がっていく、不思議な感覚を味わうことができました。新たなキャストの方々も加わり、前作以上に濃厚な旅になっています。僕達の旅の続きを皆様も一緒に楽しんで頂きたいです！
■浅井西（原作者）
また彼らの新しい旅に出会うことができて幸せです。Season1から続く主役ふたりの結婚後の変化、組を継いだ桐井のその後、Season2から登場する新しいキャラクターたち、などなど見どころしかありません。原作のいろんな場面をとても丁寧に映像化していただきました。原作にない追加の場面もほんとうに最高なので!全人類見てください