ネパール人女性が殺害され、遺体が福岡市の川で見つかった事件で、警察は9月8日、ネパール人の20代の男女3人を殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。

この事件は8月19日、福岡市・天神を流れる那珂川で、ネパール人の専門学校生、ラジバンシ・ラクスミさん（25）の遺体が見つかったものです。



ラジバンシさんの頭には、何らかの硬いもので殴られたとみられる多数の傷がありました。

ラジバンシさんの自宅マンションは遺体の発見現場からおよそ2キロ上流の川沿いにあります。



自宅の寝室には争ったような形跡と血痕が残っていました。



腕には、抵抗した際についたとみられる複数の傷があったということです。



警察は遺体の状況などから殺人事件と断定し、70人体制の捜査本部を設置していました。

警察によりますと、ラジバンシさんは2023年に来日し、国際ビジネスなどを学ぶ専門学校に通いながら飲食店でアルバイトをしていました。



遺体で見つかる前日の午後にアルバイト先を出たことが分かっていて、警察がその後の足取りなどを調べていました。

知人によりますと、ラジバンシさんは学校をほとんど休むことなく真面目な性格だったということです。



警察は午後、記者会見を開き、発表する予定です。