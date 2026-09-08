福士蒼汰主演『ハイド＆シーク』追加キャストに葉山奨之・志賀李玖・勝村政信ら 人物相関図も解禁
福士蒼汰が主演を務める10月4日スタートのドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に、葉山奨之、志賀李玖、勝村政信、松尾諭、袴田吉彦らの出演が決定。あわせて、物語の謎を解き明かす人物相関図と、不穏なキャストビジュアルも公開された。
【写真】主人公・津倉を取り巻く登場人物たちの陣容が明らかに！ ドラマ『ハイド＆シーク』人物相関図
ミステリー作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写化する本作は、愛とうそが交錯する極限チェイスラブミステリー。
主演・福士をはじめ、ヒロイン役に志田彩良、敵対勢力のリーダー役に田中樹、そして警察庁のキーパーソンとして風間俊介、成海璃子の出演が発表され大きな話題を呼ぶ中、このたび追加キャスト8名が解禁となった。
政治団体「リヴ・コモンズ」のサブリーダー・堂島善勝を演じるのは、ドラマ『Nのために』（TBS系）や連続テレビ小説『まれ』（NHK）などで注目され、映画・ドラマを問わず繊細な表現力を発揮してきた葉山奨之。堂島は、リーダーの兵頭（田中）と共に団体を率いる存在だが、理想を掲げる兵頭とは次第に考えの違いが浮き彫りになっていく。冷静さの奥に危うさをにじませる堂島が、「リヴ・コモンズ」の行方にどのような影を落とすのかにも注目だ。
そして、大河ドラマ『豊臣兄弟！』や話題のドラマに出演し、8人組ダンスボーカルユニット・ICExのメンバーとしても活躍する注目のネクストブレイク俳優・志賀李玖が、高木紗奈（志田）の弟分で、津倉の相棒となる澤井翔太役に決定。紗奈と同じ施設育ちで、実の姉のように慕う一方、天才的なハッキング能力を持つ。津倉のたった一人の味方として逃走を手助けし、共に紗奈の消息を追う中で、物語の核心に深く関わるキーパーソンとして作品を揺さぶる。
内閣総理大臣・荒川義人役には、映画、ドラマ、舞台で唯一無二の異彩を放つ勝村政信が決定。幅広いジャンルで硬軟自在の演技を見せてきた勝村が演じるのは、強い指導力と揺るがない国家観を持ち、国民から圧倒的な支持を受ける政治家。国家のためなら自らが犠牲になる覚悟がある、と語る男だ。しかし、その笑顔の奥にあるものは、本当に国を思う大義だけなのか？
爆弾テロ事件の捜査本部を指揮し、逃亡する津倉（福士）を追う警察庁刑事局長・江田哲夫役には、自身のエッセイを原案としたドラマ『拾われた男 LOST MAN FOUND』（NHK）でも話題を呼んだ松尾諭が決定。執拗かつ冷徹な追跡によって、津倉を追い込む“警察側の圧”を体現し、怒濤のチェイス劇をさらに加速させる。
荒川総理の側近である内閣官房長官・羽場慶一郎役には、1991年に「第4回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、以降、ドラマや映画、舞台などで多彩な役柄を演じてきた袴田吉彦。政権の中枢で荒川を支える羽場は、爆弾テロの火消しに追われ、事態の収拾を急ぐ。総理と一蓮托生を誓う男だが、その忠誠の陰で、彼は何を抱えているのか？
子役時代からキャリアを重ね、ドラマ『GTO』シリーズ（カンテレ・フジテレビ系）などでも印象を残してきた山崎裕太が、事件の陰で暗躍する謎の爆弾製造技師・金子真嗣役に。危険な技術と底知れない不気味さを併せ持つ金子は、爆弾事件から始まった一連の騒動の真相に迫るうえで、見逃せない存在となる。
さらに、ドラマ『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）をはじめ、多くの作品で華やかさと確かな存在感を示してきた櫻井淳子が、荒川の妻・荒川珠紀役で出演。総理夫人として夫の政治活動を支えながらも、家族としての不安を抱え、国家と家庭の狭間で心を揺らす役どころだ。
そして、若手俳優の登竜門ともいわれる「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーを務めたほか、Netflixシリーズ『イクサガミ』でヒロインに抜てきされるなど、次世代俳優として脚光を浴びる藤崎ゆみあが、荒川総理の娘・荒川優姫役に決定。何不自由ない環境で育ったように見える優姫が、やがて国家を揺るがす陰謀へと巻き込まれていく。
国家の中枢、警察、政治団体、そして爆弾事件の裏側へ--。いくつもの“裏の顔”がのぞき、表と裏を巧みに使い分ける人物たちがうごめく。一筋縄ではいかないキャラクターたちが加わり、津倉を取り巻く謎と追跡劇はさらに加速。愛する人を追う男の逃走劇は、国家の闇をも巻き込む壮大なラブミステリーへと広がっていく。
あわせて解禁された人物相関図では、内閣、警察庁、政治団体「リヴ・コモンズ」、そして主人公・津倉を取り巻く登場人物たちの陣容が明らかになっている。愛する人を追う津倉、事件の鍵を握る紗奈、敵対する政治団体を率いる兵頭をはじめ、それぞれの立場や思惑が少しずつ浮かび上がる。彼らの関係性はいかに。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月より毎週日曜22時30分放送。
※藤崎ゆみあ「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】主人公・津倉を取り巻く登場人物たちの陣容が明らかに！ ドラマ『ハイド＆シーク』人物相関図
ミステリー作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写化する本作は、愛とうそが交錯する極限チェイスラブミステリー。
政治団体「リヴ・コモンズ」のサブリーダー・堂島善勝を演じるのは、ドラマ『Nのために』（TBS系）や連続テレビ小説『まれ』（NHK）などで注目され、映画・ドラマを問わず繊細な表現力を発揮してきた葉山奨之。堂島は、リーダーの兵頭（田中）と共に団体を率いる存在だが、理想を掲げる兵頭とは次第に考えの違いが浮き彫りになっていく。冷静さの奥に危うさをにじませる堂島が、「リヴ・コモンズ」の行方にどのような影を落とすのかにも注目だ。
そして、大河ドラマ『豊臣兄弟！』や話題のドラマに出演し、8人組ダンスボーカルユニット・ICExのメンバーとしても活躍する注目のネクストブレイク俳優・志賀李玖が、高木紗奈（志田）の弟分で、津倉の相棒となる澤井翔太役に決定。紗奈と同じ施設育ちで、実の姉のように慕う一方、天才的なハッキング能力を持つ。津倉のたった一人の味方として逃走を手助けし、共に紗奈の消息を追う中で、物語の核心に深く関わるキーパーソンとして作品を揺さぶる。
内閣総理大臣・荒川義人役には、映画、ドラマ、舞台で唯一無二の異彩を放つ勝村政信が決定。幅広いジャンルで硬軟自在の演技を見せてきた勝村が演じるのは、強い指導力と揺るがない国家観を持ち、国民から圧倒的な支持を受ける政治家。国家のためなら自らが犠牲になる覚悟がある、と語る男だ。しかし、その笑顔の奥にあるものは、本当に国を思う大義だけなのか？
爆弾テロ事件の捜査本部を指揮し、逃亡する津倉（福士）を追う警察庁刑事局長・江田哲夫役には、自身のエッセイを原案としたドラマ『拾われた男 LOST MAN FOUND』（NHK）でも話題を呼んだ松尾諭が決定。執拗かつ冷徹な追跡によって、津倉を追い込む“警察側の圧”を体現し、怒濤のチェイス劇をさらに加速させる。
荒川総理の側近である内閣官房長官・羽場慶一郎役には、1991年に「第4回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、以降、ドラマや映画、舞台などで多彩な役柄を演じてきた袴田吉彦。政権の中枢で荒川を支える羽場は、爆弾テロの火消しに追われ、事態の収拾を急ぐ。総理と一蓮托生を誓う男だが、その忠誠の陰で、彼は何を抱えているのか？
子役時代からキャリアを重ね、ドラマ『GTO』シリーズ（カンテレ・フジテレビ系）などでも印象を残してきた山崎裕太が、事件の陰で暗躍する謎の爆弾製造技師・金子真嗣役に。危険な技術と底知れない不気味さを併せ持つ金子は、爆弾事件から始まった一連の騒動の真相に迫るうえで、見逃せない存在となる。
さらに、ドラマ『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）をはじめ、多くの作品で華やかさと確かな存在感を示してきた櫻井淳子が、荒川の妻・荒川珠紀役で出演。総理夫人として夫の政治活動を支えながらも、家族としての不安を抱え、国家と家庭の狭間で心を揺らす役どころだ。
そして、若手俳優の登竜門ともいわれる「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーを務めたほか、Netflixシリーズ『イクサガミ』でヒロインに抜てきされるなど、次世代俳優として脚光を浴びる藤崎ゆみあが、荒川総理の娘・荒川優姫役に決定。何不自由ない環境で育ったように見える優姫が、やがて国家を揺るがす陰謀へと巻き込まれていく。
国家の中枢、警察、政治団体、そして爆弾事件の裏側へ--。いくつもの“裏の顔”がのぞき、表と裏を巧みに使い分ける人物たちがうごめく。一筋縄ではいかないキャラクターたちが加わり、津倉を取り巻く謎と追跡劇はさらに加速。愛する人を追う男の逃走劇は、国家の闇をも巻き込む壮大なラブミステリーへと広がっていく。
あわせて解禁された人物相関図では、内閣、警察庁、政治団体「リヴ・コモンズ」、そして主人公・津倉を取り巻く登場人物たちの陣容が明らかになっている。愛する人を追う津倉、事件の鍵を握る紗奈、敵対する政治団体を率いる兵頭をはじめ、それぞれの立場や思惑が少しずつ浮かび上がる。彼らの関係性はいかに。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月より毎週日曜22時30分放送。
※藤崎ゆみあ「崎」は「たつさき」が正式表記。