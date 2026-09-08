「ビジュいい」「可愛い」人気グラドル美女22歳、初屋台船を満喫する姿に反響
グラビアアイドルの豊島心桜が7日にInstagramを更新。初屋台船を満喫するオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃ可愛い！」「ビジュいいじゃん」といった反響が寄せられた。
【写真】生放送で降板直訴から6年…人気グラドルが「スタイル抜群」 衝撃的水着グラビアオフショットも（10枚）
豊島が「初めて屋形船乗った」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、笑顔で初めての屋台船を楽しむ豊島のリラックスした姿が収めらている。
彼女のプライベート感あふれる投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い！」「君がナンバーワンだ！」「どれも良いお写真」「ビジュいいじゃん」などの声が集まっている。
■豊島心桜（とよしま こころ）
2003年9月25日生まれ。新潟県出身。高校在学中からイマドキガールとして『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。2023年11月には週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）で水着グラビアを初披露。以降、グラビアアイドル、女優として活躍している。
引用：「豊島心桜」Instagram（@cocorotoyoshima）
【写真】生放送で降板直訴から6年…人気グラドルが「スタイル抜群」 衝撃的水着グラビアオフショットも（10枚）
豊島が「初めて屋形船乗った」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、笑顔で初めての屋台船を楽しむ豊島のリラックスした姿が収めらている。
彼女のプライベート感あふれる投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い！」「君がナンバーワンだ！」「どれも良いお写真」「ビジュいいじゃん」などの声が集まっている。
■豊島心桜（とよしま こころ）
2003年9月25日生まれ。新潟県出身。高校在学中からイマドキガールとして『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。2023年11月には週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）で水着グラビアを初披露。以降、グラビアアイドル、女優として活躍している。
引用：「豊島心桜」Instagram（@cocorotoyoshima）