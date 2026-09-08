Snow Man目黒蓮、カナダの生活に充実感にじませる「周りのみなさんに助けられながら生活しています」
Snow Manの目黒蓮が7日、みずほ銀行「個人ビジネスにおける新しい統合プロモーション発表会」にカナダから中継で出席。カナダでの生活について語った。
【写真】「あおまる」の声優を担当している梶裕貴
第一部では、みずほ銀行 頭取・加藤勝彦より、新たに展開する統合プロモーション「ナットク！みずほ」のコンセプトと、「みずほ楽天カード」と「貯蓄預金」のリニューアル、みずほ銀行がめざす、これからの銀行について説明。
第二部では、カナダから中継でみずほ銀行イメージキャラクターの目黒、会場にはみずほフィナンシャルグループ公式キャラクター「あおまる」、そして「あおまる」の声優を担当している梶裕貴が登壇。目黒は「あおまる」と同じ青いカーディガン姿で登場し、「お揃いコーデで今日はお邪魔しています！ カナダでは、いろんなところにあおまるの人形を連れていって、写真を撮っています」とコメントした。
トークセッションでは、第一部で発表された統合プロモーション『ナットク！みずほ』をテーマに、日常におけるお金との向き合い方について話を展開。
MCから、新しい取り組みが始まることへの印象を問われた目黒は、「新しいことが始まるのってすごくワクワクしますし、初めて口座を作ったのがみずほ銀行だったので、寄り添ってもらっている感覚や親近感を感じています。『ナットク！みずほ』が始まることでもっと便利に、おトクになると聞いて期待していますし、こうして発表会にも出ることができてうれしいです」と述べた。
さらに、「カナダでの生活が続いていて、最初のうちは不安があったのですが、最近は新しいことにチャレンジしたり、今もチャレンジし続けられていることが、自分にとってすごく大きい挑戦だったなと思っています」と感想を告白。
また、カナダ滞在中の生活においてお金で困ったことについて聞かれると、「カナダに来てから、生活に必要なものを買ったり、揃えたりしていた時期は結構大変だったかなと思います。チームのみなさんが気にかけてくださり、周りのみなさんに助けられながら生活しています」と振り返った。
梶は「ナットク！みずほ」に対し、「日々の生活において、自分で調べて考えてナットクした上で一歩踏み出すことが、その後の人生に関わってくると思います。後悔せずに自分の力に変えていける秘訣だと思うので、「ナットク！みずほ」はすごく素敵だなと思いました」と感想を語った。
続いて、目黒と梶は「世の中のお金事情3択クイズ」に挑戦。第1問では、「40 代男性が新しく挑戦したいことのうち、趣味と同率1位のものは何か」について出題。目黒・梶ともにクイズに正解し、目黒は「資産運用と趣味はかなり異なるイメージがありますが、この2つが同率で1位なのは意外ですね」と感想を述べ、設問と同じ40代の梶も「健康維持や旅行なども個人的には当てはまりますが、特に40代の男性は今後のライフステージを考える時期なのかなと思い、資産運用を選びました」とコメントした。
第2問では、「個人的な挑戦や自分への投資ができていない、後回しにしてしまっている理由として30代の方の1位は何か」について出題。「時間が足りないこと」という正解をふまえ、目黒は「カナダに行くことは大きな挑戦でした。その中で、本当に挑戦したいことに対して、何が自分に足りないのか、どうやったら自分は進化できるのかということを、しっかり計画を立ててやらないと時間も少ないと感じていたので、正解の『時間が足りない』という答えに対してすごく共感です」と語った。
イベントの終盤には、梶は「世代によって求めている形や不安に思っているところが違うところも、『ナットク！みずほ』は上手にフォローやサポートをしてくれるサービスなのかなと感じたので、みなさんにたくさん利用していただければうれしいなと思います」とコメント。「あおまる」としてだけではなく、自身の視点からお金について考えた感想を語った。
続いて目黒は、「僕が感じているみずほ銀行の魅力、そして“いつでも どこでも 安心、おトク。『ナットク！みずほ』”の良さを改めて感じました。僕と同じ世代や、僕より若い世代の方たちと一緒にお金のことを大切に考えながら、学びながら進んでいけたらいいなと思いました」と自身の言葉で思いを伝え、幕を閉じた。
【写真】「あおまる」の声優を担当している梶裕貴
第一部では、みずほ銀行 頭取・加藤勝彦より、新たに展開する統合プロモーション「ナットク！みずほ」のコンセプトと、「みずほ楽天カード」と「貯蓄預金」のリニューアル、みずほ銀行がめざす、これからの銀行について説明。
第二部では、カナダから中継でみずほ銀行イメージキャラクターの目黒、会場にはみずほフィナンシャルグループ公式キャラクター「あおまる」、そして「あおまる」の声優を担当している梶裕貴が登壇。目黒は「あおまる」と同じ青いカーディガン姿で登場し、「お揃いコーデで今日はお邪魔しています！ カナダでは、いろんなところにあおまるの人形を連れていって、写真を撮っています」とコメントした。
MCから、新しい取り組みが始まることへの印象を問われた目黒は、「新しいことが始まるのってすごくワクワクしますし、初めて口座を作ったのがみずほ銀行だったので、寄り添ってもらっている感覚や親近感を感じています。『ナットク！みずほ』が始まることでもっと便利に、おトクになると聞いて期待していますし、こうして発表会にも出ることができてうれしいです」と述べた。
さらに、「カナダでの生活が続いていて、最初のうちは不安があったのですが、最近は新しいことにチャレンジしたり、今もチャレンジし続けられていることが、自分にとってすごく大きい挑戦だったなと思っています」と感想を告白。
また、カナダ滞在中の生活においてお金で困ったことについて聞かれると、「カナダに来てから、生活に必要なものを買ったり、揃えたりしていた時期は結構大変だったかなと思います。チームのみなさんが気にかけてくださり、周りのみなさんに助けられながら生活しています」と振り返った。
梶は「ナットク！みずほ」に対し、「日々の生活において、自分で調べて考えてナットクした上で一歩踏み出すことが、その後の人生に関わってくると思います。後悔せずに自分の力に変えていける秘訣だと思うので、「ナットク！みずほ」はすごく素敵だなと思いました」と感想を語った。
続いて、目黒と梶は「世の中のお金事情3択クイズ」に挑戦。第1問では、「40 代男性が新しく挑戦したいことのうち、趣味と同率1位のものは何か」について出題。目黒・梶ともにクイズに正解し、目黒は「資産運用と趣味はかなり異なるイメージがありますが、この2つが同率で1位なのは意外ですね」と感想を述べ、設問と同じ40代の梶も「健康維持や旅行なども個人的には当てはまりますが、特に40代の男性は今後のライフステージを考える時期なのかなと思い、資産運用を選びました」とコメントした。
第2問では、「個人的な挑戦や自分への投資ができていない、後回しにしてしまっている理由として30代の方の1位は何か」について出題。「時間が足りないこと」という正解をふまえ、目黒は「カナダに行くことは大きな挑戦でした。その中で、本当に挑戦したいことに対して、何が自分に足りないのか、どうやったら自分は進化できるのかということを、しっかり計画を立ててやらないと時間も少ないと感じていたので、正解の『時間が足りない』という答えに対してすごく共感です」と語った。
イベントの終盤には、梶は「世代によって求めている形や不安に思っているところが違うところも、『ナットク！みずほ』は上手にフォローやサポートをしてくれるサービスなのかなと感じたので、みなさんにたくさん利用していただければうれしいなと思います」とコメント。「あおまる」としてだけではなく、自身の視点からお金について考えた感想を語った。
続いて目黒は、「僕が感じているみずほ銀行の魅力、そして“いつでも どこでも 安心、おトク。『ナットク！みずほ』”の良さを改めて感じました。僕と同じ世代や、僕より若い世代の方たちと一緒にお金のことを大切に考えながら、学びながら進んでいけたらいいなと思いました」と自身の言葉で思いを伝え、幕を閉じた。