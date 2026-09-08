「すごいシャツ着てますね」現役女子大生グラドル、仰天Tシャツに反響
大学在学中のグラビアアイドル・七海りおが7日にXを更新。大胆なTシャツ姿のオフショットを披露すると、ファンから「すごいシャツ着てますね」「可愛っ」といった声が集まった。
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。そんな彼女が「おはよ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ダメージ加工が施されたTシャツを着てカメラを見つめる姿が収められている。
同日には同じTシャツ姿の全身ショットも披露した七海。彼女の投稿にファンから「すごいシャツ着てますね」などのコメントや「可愛っ」「超可愛すぎる!!」といった反響が寄せられていた。
■七海りお(ななみ りお)
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」X（＠nanami_rio07）
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。そんな彼女が「おはよ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ダメージ加工が施されたTシャツを着てカメラを見つめる姿が収められている。
■七海りお(ななみ りお)
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」X（＠nanami_rio07）