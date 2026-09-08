元大関の美人妻、水着姿でハワイ浜辺に佇む姿に反響「どう見てもモデルさん」「写真集にされてはどうですか？」
歌手の杜このみが7日までにInstagramを更新。ハワイのビーチで撮影したオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】杜このみ、水着姿のバックショットも
杜は2013年に「三味線わたり鳥」でデビューし、同年の「第55回日本レコード大賞」で新人賞を獲得。2020年には力士の高安晃と結婚。翌年には第1子女児を出産。さらに2022年には第2子男児が誕生している。
そんな彼女が「hawaii三泊歌の旅」と投稿したのは、ハワイのビーチで撮影したオフショット。写真には、水着姿で腰にパレオを巻いたソロショットや、水着のバックショットが収められている。投稿の中で杜は「あっという間の滞在でしたが、ハワイの豊かな自然に触れて、不思議なパワーをたくさん感じた素敵な旅になりました」と振り返っている。
ビーチでのオフショットにファンからは「可愛いしスタイル良すぎます」「どう見てもモデルさん」「写真集にされてはどうですか？いっぱい買います」「スタイルも抜群で素敵～」などの声が集まっている。
引用：「杜このみ」Instagram（＠mori_konomi）
【別カット】杜このみ、水着姿のバックショットも
杜は2013年に「三味線わたり鳥」でデビューし、同年の「第55回日本レコード大賞」で新人賞を獲得。2020年には力士の高安晃と結婚。翌年には第1子女児を出産。さらに2022年には第2子男児が誕生している。
そんな彼女が「hawaii三泊歌の旅」と投稿したのは、ハワイのビーチで撮影したオフショット。写真には、水着姿で腰にパレオを巻いたソロショットや、水着のバックショットが収められている。投稿の中で杜は「あっという間の滞在でしたが、ハワイの豊かな自然に触れて、不思議なパワーをたくさん感じた素敵な旅になりました」と振り返っている。
ビーチでのオフショットにファンからは「可愛いしスタイル良すぎます」「どう見てもモデルさん」「写真集にされてはどうですか？いっぱい買います」「スタイルも抜群で素敵～」などの声が集まっている。
引用：「杜このみ」Instagram（＠mori_konomi）