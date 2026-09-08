「最低すぎる」の大合唱から一転→「ギャップやばいw」「かわいいwww」 『VIVANT』“夫婦”オフショットに反響
日曜劇場『VIVANT』第17話が6日に放送され、ゲスト出演した木崎ゆりあ（崎はたつさき）がXを更新。劇中とは真逆の雰囲気のオフショットに、視聴者から驚きの声が上がっている。
【写真】ギャップ！ 笑顔で卵を持つ“和久井夫婦”オフショット
木崎は「本日放送の ＃VIVANTep17 和久井の妻役で出演させて頂きました！」と報告。続けて「シーンの重さからは考えられないくらい田中さんとっても優しくて楽しい撮影でした」と振り返り、公安の和久井役を演じる田中俊介との笑顔の2ショットを公開した。
第17話では、公安内部に潜むシンシーの内通者候補として、和久井にも疑惑の目が向けられる展開に。人の善悪を見分ける能力を持つジャミーンが和久井の写真を見た際に強い拒絶反応を示したことから不審視され、その後の監視によって家庭内で妻に暴力を振るっている事実が明らかになった。
これにSNSでは「最低すぎる」「許せない」「怖すぎる」など和久井への批判が殺到。一方で、今回公開されたオフショットには「良かった！ 演技だったんだ！！」「ほっとするw」といった声が寄せられた。
さらに、劇中では和久井が“ゆで卵のゆで加減”を理由に妻へ暴力を振るう描写があったことから、「2人でたまご持ってにっこり笑顔なの面白過ぎる笑」「卵持ってニコニコしてるのかわいいwwwww」「和久井！！！ どんな卵でも食えええ」「ワロタｗｗ ギャップで胸糞も半熟」など、ドラマとの落差を楽しむコメントも続出している。
また、木崎の出演は短いワンシーンのみだったため、「気付かなかった！」「もう一度見よう」といった反響も多く集まっている。
引用：「木崎ゆりあ」X（＠yuriaaa_peace）
【写真】ギャップ！ 笑顔で卵を持つ“和久井夫婦”オフショット
木崎は「本日放送の ＃VIVANTep17 和久井の妻役で出演させて頂きました！」と報告。続けて「シーンの重さからは考えられないくらい田中さんとっても優しくて楽しい撮影でした」と振り返り、公安の和久井役を演じる田中俊介との笑顔の2ショットを公開した。
これにSNSでは「最低すぎる」「許せない」「怖すぎる」など和久井への批判が殺到。一方で、今回公開されたオフショットには「良かった！ 演技だったんだ！！」「ほっとするw」といった声が寄せられた。
さらに、劇中では和久井が“ゆで卵のゆで加減”を理由に妻へ暴力を振るう描写があったことから、「2人でたまご持ってにっこり笑顔なの面白過ぎる笑」「卵持ってニコニコしてるのかわいいwwwww」「和久井！！！ どんな卵でも食えええ」「ワロタｗｗ ギャップで胸糞も半熟」など、ドラマとの落差を楽しむコメントも続出している。
また、木崎の出演は短いワンシーンのみだったため、「気付かなかった！」「もう一度見よう」といった反響も多く集まっている。
引用：「木崎ゆりあ」X（＠yuriaaa_peace）