キュアアルカナが『DAIGOも台所』に登場！ アルカナの大好きなアイスレシピにDAIGOがチャレンジ
アニメ『名探偵プリキュア！』のキュアアルカナが、9月14日・18日放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日系）にスペシャルゲストとして出演することが決定。彼女が大好きなアイスを使ったレシピにDAIGOが挑戦する。
【写真】DAIGOと一緒にキッチンに立つキュアアルカナ
オープニングでは、「真実を照らす白き光 名探偵 キュアアルカナ！」のキメポーズとともに、キュアアルカナがカッコよく登場。DAIGOがリクエストを尋ねると、「私の大好きなアイス一択。8段重ねくらいは朝飯まえ」と、落ち着いた口ぶりながらもアイス愛を爆発させる。
そんなキュアアルカナのためにDAIGOが挑戦するのは、まさにアイス好きにはたまらない2つのレシピ。「混ぜて冷やすだけ！ラズベリーアイス」（9月14日放送）と「あつあつフレンチトースト×ひんやりアイス」（9月18日放送）だ。
「ラズベリーアイス」は、その名の通り、クリームチーズやヨーグルト、生クリームをベースに、とにかく混ぜて作る簡単レシピ。とはいえ、“混ぜる”工程には少し力が必要。そこでDAIGOが編み出したキメ技「ミキシング・トルネード」が炸裂する。身体を張ったオーバーアクションに、キュアアルカナも一目置くかと思いきや、まさかのスパルタ発言が飛び出す。
仕上げにラズベリーソースを入れて混ぜ、冷やすと、お店のように美しいマーブル模様が完成。試食したDAIGOも「おいしい！」とスプーンが止まらない。簡単でおいしいレシピに、キュアアルカナも「私も今度つくってみる」と大満足の様子を見せる。
そして2品目の「フレンチトースト」は、このラズベリーアイスを使った一品。キュアアルカナは「アイスって無限の可能性がある」と、新たな発見に大喜びする。
収録を終えたキュアアルカナは、「テレビ番組の収録は初めてで緊張した。でも、とっても簡単で美味しいアイスのレシピを知ることができて、うれしい。アイス作ったことなかったけど、今度、キュアット探偵事務所のみんなに作ってあげたい」と初めてのテレビ番組収録を振り返る。
また、DAIGOの印象については、「やさしくて、温かい人…。誰かのために、料理を一生懸命頑張っている姿を見て、私ももっと探偵を頑張るって、思った」とコメントしている。
キュアアルカナがゲスト出演する『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて9月14日・18日13時30分放送。
【写真】DAIGOと一緒にキッチンに立つキュアアルカナ
オープニングでは、「真実を照らす白き光 名探偵 キュアアルカナ！」のキメポーズとともに、キュアアルカナがカッコよく登場。DAIGOがリクエストを尋ねると、「私の大好きなアイス一択。8段重ねくらいは朝飯まえ」と、落ち着いた口ぶりながらもアイス愛を爆発させる。
「ラズベリーアイス」は、その名の通り、クリームチーズやヨーグルト、生クリームをベースに、とにかく混ぜて作る簡単レシピ。とはいえ、“混ぜる”工程には少し力が必要。そこでDAIGOが編み出したキメ技「ミキシング・トルネード」が炸裂する。身体を張ったオーバーアクションに、キュアアルカナも一目置くかと思いきや、まさかのスパルタ発言が飛び出す。
仕上げにラズベリーソースを入れて混ぜ、冷やすと、お店のように美しいマーブル模様が完成。試食したDAIGOも「おいしい！」とスプーンが止まらない。簡単でおいしいレシピに、キュアアルカナも「私も今度つくってみる」と大満足の様子を見せる。
そして2品目の「フレンチトースト」は、このラズベリーアイスを使った一品。キュアアルカナは「アイスって無限の可能性がある」と、新たな発見に大喜びする。
収録を終えたキュアアルカナは、「テレビ番組の収録は初めてで緊張した。でも、とっても簡単で美味しいアイスのレシピを知ることができて、うれしい。アイス作ったことなかったけど、今度、キュアット探偵事務所のみんなに作ってあげたい」と初めてのテレビ番組収録を振り返る。
また、DAIGOの印象については、「やさしくて、温かい人…。誰かのために、料理を一生懸命頑張っている姿を見て、私ももっと探偵を頑張るって、思った」とコメントしている。
キュアアルカナがゲスト出演する『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて9月14日・18日13時30分放送。