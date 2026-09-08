『風、薫る』“りん”見上愛の元夫“亀吉”三浦貴大、再登場 娘に急接近でネット騒然「めちゃくちゃ気になる」「疑問が止まらない」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第117回）が8日に放送され、元夫・亀吉（三浦貴大）が再登場。娘の環（瀧七海）と出くわすと、ネット上には「何が目的なんだろ？ めちゃくちゃ気になる」「亀吉への疑問が止まらない」などの反響が寄せられた。
【写真】手紙を差し出す亀吉（三浦貴大） 明日の『風、薫る』
恵風看護婦会にりんの元夫・亀吉が突然現れる。元夫と知らないしのぶ（木越明）から次々と質問を投げかけられていた亀吉は、部屋の中を見渡しながら「あの～…今日は一ノ瀬さんは？」と質問。そこに同席していた直美（上坂）は、りんが泊まりの看護のため不在であると伝えると、亀吉は「なら、出直そうかなぁ…」とポツリ。そんな亀吉をじっと見つめながら直美は「一ノ瀬に何か用ですか？」と質問。亀吉は「いや…何も」とつぶやき、その場を後にする。
そんな第117回のラストシーンでは、直美と環が歩いているところに、なぜか亀吉が通りかかる。亀吉が驚きながら「環？ おめぇ環け？」と話しかけると、環のそばにいた直美が彼を睨みつけるのだった。
りんの周辺に再び現れた亀吉に対して、ネット上には「何が目的なんだろ？ めちゃくちゃ気になる」「どうやってりんの居場所突き止めたんだろう」「いまさら復縁求めてきたわけじゃないだろうけど」「亀吉への疑問が止まらない」「亀吉、怪しすぎるだろ」といった声が集まっていた。
【写真】手紙を差し出す亀吉（三浦貴大） 明日の『風、薫る』
恵風看護婦会にりんの元夫・亀吉が突然現れる。元夫と知らないしのぶ（木越明）から次々と質問を投げかけられていた亀吉は、部屋の中を見渡しながら「あの～…今日は一ノ瀬さんは？」と質問。そこに同席していた直美（上坂）は、りんが泊まりの看護のため不在であると伝えると、亀吉は「なら、出直そうかなぁ…」とポツリ。そんな亀吉をじっと見つめながら直美は「一ノ瀬に何か用ですか？」と質問。亀吉は「いや…何も」とつぶやき、その場を後にする。
りんの周辺に再び現れた亀吉に対して、ネット上には「何が目的なんだろ？ めちゃくちゃ気になる」「どうやってりんの居場所突き止めたんだろう」「いまさら復縁求めてきたわけじゃないだろうけど」「亀吉への疑問が止まらない」「亀吉、怪しすぎるだろ」といった声が集まっていた。