チョコプラ、先輩芸人のネタを無断で拝借「しょうがないよね…（笑）」
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が8日、都内で行われた映画『バイオハザード』（10月9日公開）フッテージ＆トークイベントに登場した。
【写真】ゾンビから必死に逃げるチョコレートプラネット
本作は、今年リリース30周年を迎え、シリーズ累計販売本数2億本を突破したカプコンのサバイバルホラーゲームを基にした完全新作映画。
今年、YouTubeチャンネルで最新ゲーム「バイオハザード レクイエム」に挑戦し、そのリアクションが話題となったチョコプラの二人が、映画公開に先駆けて“最恐”のフッテージ試写を体験した。
映画の冒頭20分を視聴したチョコプラの2人。怖さのあまり内容にツッコミを入れつつ、試写室には2人の絶叫がこだました。
「おもろ！すご！」「今までのバイオでは見たことない表現！」と興奮する長田に対して、ホラー系が得意ではないという松尾は「ちょっと待ってください最初の20分でこれだったら最後まで持たないかも…。怖すぎるよ！」とビビる。
そんな中、本作にかけて“TT兄弟”ならぬ“BB兄弟”を披露することになったチョコプラ。報道陣の目の前でカツラをかぶり準備を整えると、映画『バイオハザード』のポスターの中にある『B』をアドリブで探し出す。すると、長田が「“バリ”“バイオ”“ビビった”BBB！ヒィーア！」とバイク川崎バイクのネタをアドリブでぶっこんだ。
松尾もすかさず「BKBさんそれ！」とツッコむと、長田は「BKBに感染しちゃった」と『バイオハザード』にもかけて爆笑をさらう。その後は自分たちのネタに戻るも、「Bだとしょうがないよね…」「Bの先駆者がいるので」と2人揃って言い訳していた。
そんな話の最中、チョコプラの前に“ゾンビ”がサプライズ登場。2人を追い回してビビらせると、松尾が「あんまり大きな声出させないでよ！きょう夜単独ライブあるんだから！」とクレームを入れていた。
最後フォトセッションでもBKBのポーズを披露し「無断でお借りしている（笑）」と苦笑いだった。
【写真】ゾンビから必死に逃げるチョコレートプラネット
本作は、今年リリース30周年を迎え、シリーズ累計販売本数2億本を突破したカプコンのサバイバルホラーゲームを基にした完全新作映画。
今年、YouTubeチャンネルで最新ゲーム「バイオハザード レクイエム」に挑戦し、そのリアクションが話題となったチョコプラの二人が、映画公開に先駆けて“最恐”のフッテージ試写を体験した。
「おもろ！すご！」「今までのバイオでは見たことない表現！」と興奮する長田に対して、ホラー系が得意ではないという松尾は「ちょっと待ってください最初の20分でこれだったら最後まで持たないかも…。怖すぎるよ！」とビビる。
そんな中、本作にかけて“TT兄弟”ならぬ“BB兄弟”を披露することになったチョコプラ。報道陣の目の前でカツラをかぶり準備を整えると、映画『バイオハザード』のポスターの中にある『B』をアドリブで探し出す。すると、長田が「“バリ”“バイオ”“ビビった”BBB！ヒィーア！」とバイク川崎バイクのネタをアドリブでぶっこんだ。
松尾もすかさず「BKBさんそれ！」とツッコむと、長田は「BKBに感染しちゃった」と『バイオハザード』にもかけて爆笑をさらう。その後は自分たちのネタに戻るも、「Bだとしょうがないよね…」「Bの先駆者がいるので」と2人揃って言い訳していた。
そんな話の最中、チョコプラの前に“ゾンビ”がサプライズ登場。2人を追い回してビビらせると、松尾が「あんまり大きな声出させないでよ！きょう夜単独ライブあるんだから！」とクレームを入れていた。
最後フォトセッションでもBKBのポーズを披露し「無断でお借りしている（笑）」と苦笑いだった。