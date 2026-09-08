『白鳥とコウモリ』松村北斗、今田美桜ら台湾レッドカーペット＆舞台あいさつに3000人のファンが熱狂！
映画『白鳥とコウモリ』で主演を務める松村北斗、今田美桜、そして岸善幸監督が台湾のLUX Cinemaに登場し、レッドカーペットおよび舞台あいさつを実施。現地メディアやファンが詰めかける中、豪華キャスト・監督が熱いトークとファンサービスを繰り広げたイベントをレポートする。
【写真】記者会見での松村北斗、今田美桜、岸善幸監督の3ショット
熱狂的なファンと現地メディアが詰めかけたレッドカーペットエリアに主演の松村、今田、そして岸監督が登場。フォトセッションでは、オフィシャルカメラへのポーズやファンからの手振りに笑顔で応え、司会者から「ハートポーズ」のリクエストが飛ぶ一幕も。3人でキュートなハートポーズを披露すると、集まったファンやカメラマンから大きな歓声が上がった。
続いて、松村が「大家好！我是松村北斗」と現地の言語であいさつ。鳴り止まない大歓声の中、「この映画とともに台湾の地に来られたこと、皆様にお会いできたこと、そしてこの映画が台湾の地で見ていただけることを本当に嬉しく思います」と感謝を述べた。今田も「大家好！今田美桜です」と笑顔を見せ、「今日はお集まりいただきありがとうございます。雨予報でしたけど、皆様のパワーもあってとっても晴れました！」と天候の回復をファンとともに喜んだ。
さらに「『白鳥とコウモリ』が台湾でも公開されるということで、こうして直接皆様に映画のお話ができること、届けられること大変嬉しく思います」と語った。岸監督も「本当に今、空が晴れてきて…もう本当に嬉しいです。歓迎していただいてありがとうございます。『白鳥とコウモリ』よろしくお願いいたします」と万感の思いを言葉にし、レッドカーペット会場は終始温かな熱気に包まれた。
そして、続く劇場内での舞台あいさつでは、大きな拍手に迎えられてキャスト・監督が登壇。トークセッションにて、司会者から「作品への出演・監督を決めた理由」を問われると、松村は「基本ミステリーというものが軸にありながらも、登場人物たちの関係性や空気をじっくりと描いて堪能するような余白がたっぷりあって、リズムが変わることがすごく面白かった」と振り返った。続いて今田は「美令の父親を信じる強さの中にどこか切なさや寂しさを感じて、役にすごく惹かれ、演じさせていただけるのは幸せなことだなと思ってお引き受けしました」と役への熱い思いを明かした。
岸監督は「容疑者の息子と被害者の娘がタッグを組んで追い求めていくというのは現実にはほとんど起きない設定ですが、演出する上で一番惹かれた部分でした。お二人ならあり得ないかもしれない状況の中でもバディになっていく姿を表現できるという確信がありました。台湾の撮影監督ウェイン・ローさんと光と影の演出を色々と話し合い、とても良い映像が撮れてやり甲斐がありました」と作品への深い自信を覗かせた。
さらに、会場の観客からのQ＆Aコーナーでは、熱心なファンから直接質問が寄せられ、劇中で美令が身につける赤いアイテムが途中でなくなることへの演出意図について問われた今田は、「真相が分かった後は色味を落としていこうというと話を事前にしていて、そこに気づいてくださって嬉しいです」と笑顔で回答。さらに、「役を通して得たもの」を問われた松村は、「監督が『その場の気持ちで演じていればいい』と安心させるように言ってくださり、観てくれる方をもっと信用して自分はその瞬間の一瞬一瞬に集中していいのだなという勇気をいただけました」と熱く語った。
最後のあいさつでは、松村が「自分たちの作った映画が海外や台湾でどう影響するのか想像できなかったですが、この場に来てポジティブなエネルギーを感じて力強い時間を共有できました。また映画とともに台湾を訪れたいです」、今田が「台湾で映画が公開され、皆さんのお顔やメッセージにとても感銘を受けました。またぜひ台湾に来てお会いしたいです」、岸監督が「台湾でも非常に人気のある東野圭吾先生の原作のもと、日本と台湾で同時に公開できたことが本当に嬉しいです。台湾の素晴らしいスタッフ陣に助けられて一緒に作れたことが、この作品にとってとても大事なことでした」とそれぞれ熱い感謝を伝え、会場に詰めかけたファンを魅了、熱狂的な歓声と温かい拍手に包まれながらイベントは幕を閉じた。
映画『白鳥とコウモリ』は公開中。
【写真】記者会見での松村北斗、今田美桜、岸善幸監督の3ショット
熱狂的なファンと現地メディアが詰めかけたレッドカーペットエリアに主演の松村、今田、そして岸監督が登場。フォトセッションでは、オフィシャルカメラへのポーズやファンからの手振りに笑顔で応え、司会者から「ハートポーズ」のリクエストが飛ぶ一幕も。3人でキュートなハートポーズを披露すると、集まったファンやカメラマンから大きな歓声が上がった。
さらに「『白鳥とコウモリ』が台湾でも公開されるということで、こうして直接皆様に映画のお話ができること、届けられること大変嬉しく思います」と語った。岸監督も「本当に今、空が晴れてきて…もう本当に嬉しいです。歓迎していただいてありがとうございます。『白鳥とコウモリ』よろしくお願いいたします」と万感の思いを言葉にし、レッドカーペット会場は終始温かな熱気に包まれた。
そして、続く劇場内での舞台あいさつでは、大きな拍手に迎えられてキャスト・監督が登壇。トークセッションにて、司会者から「作品への出演・監督を決めた理由」を問われると、松村は「基本ミステリーというものが軸にありながらも、登場人物たちの関係性や空気をじっくりと描いて堪能するような余白がたっぷりあって、リズムが変わることがすごく面白かった」と振り返った。続いて今田は「美令の父親を信じる強さの中にどこか切なさや寂しさを感じて、役にすごく惹かれ、演じさせていただけるのは幸せなことだなと思ってお引き受けしました」と役への熱い思いを明かした。
岸監督は「容疑者の息子と被害者の娘がタッグを組んで追い求めていくというのは現実にはほとんど起きない設定ですが、演出する上で一番惹かれた部分でした。お二人ならあり得ないかもしれない状況の中でもバディになっていく姿を表現できるという確信がありました。台湾の撮影監督ウェイン・ローさんと光と影の演出を色々と話し合い、とても良い映像が撮れてやり甲斐がありました」と作品への深い自信を覗かせた。
さらに、会場の観客からのQ＆Aコーナーでは、熱心なファンから直接質問が寄せられ、劇中で美令が身につける赤いアイテムが途中でなくなることへの演出意図について問われた今田は、「真相が分かった後は色味を落としていこうというと話を事前にしていて、そこに気づいてくださって嬉しいです」と笑顔で回答。さらに、「役を通して得たもの」を問われた松村は、「監督が『その場の気持ちで演じていればいい』と安心させるように言ってくださり、観てくれる方をもっと信用して自分はその瞬間の一瞬一瞬に集中していいのだなという勇気をいただけました」と熱く語った。
最後のあいさつでは、松村が「自分たちの作った映画が海外や台湾でどう影響するのか想像できなかったですが、この場に来てポジティブなエネルギーを感じて力強い時間を共有できました。また映画とともに台湾を訪れたいです」、今田が「台湾で映画が公開され、皆さんのお顔やメッセージにとても感銘を受けました。またぜひ台湾に来てお会いしたいです」、岸監督が「台湾でも非常に人気のある東野圭吾先生の原作のもと、日本と台湾で同時に公開できたことが本当に嬉しいです。台湾の素晴らしいスタッフ陣に助けられて一緒に作れたことが、この作品にとってとても大事なことでした」とそれぞれ熱い感謝を伝え、会場に詰めかけたファンを魅了、熱狂的な歓声と温かい拍手に包まれながらイベントは幕を閉じた。
映画『白鳥とコウモリ』は公開中。