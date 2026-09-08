明日の『風、薫る』“環”瀧七海、父“亀吉”三浦貴大と話すことを決意
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第118回）が9月9日に放送される。
【写真】手紙を差し出す亀吉（三浦貴大）『風、薫る』第118回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第118回あらすじ
父・亀吉（三浦貴大）と再会した環（瀧七海）。直美は亀吉を追い返そうとするが、彼にはどうしても環に渡したいものがあった。渡されたものは、ある人からの手紙だった。
環はもう一度父と話したいと決意して…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】手紙を差し出す亀吉（三浦貴大）『風、薫る』第118回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第118回あらすじ
父・亀吉（三浦貴大）と再会した環（瀧七海）。直美は亀吉を追い返そうとするが、彼にはどうしても環に渡したいものがあった。渡されたものは、ある人からの手紙だった。
環はもう一度父と話したいと決意して…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。