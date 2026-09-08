阿部なつき、ソロショット　※「阿部なつき」Instagram

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　モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、8日までにInstagramを更新。ドレス姿を公開すると、ファンから称賛が集まった。

【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」　真っ赤な“水着姿”も（19枚）

　昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「シンガポール満喫してます、、、　Lantern Rooftop Barから見える　マリーナベイ・サンズの夜景が綺麗すぎた　夜風も気持ちよくて、ずっと眺めていたくなる景色でした」とつづり、開放的な白のドレス姿を披露。ファンからは「プロポーション抜群」「すんごい」などの声が相次いでいる。

　2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。

　昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。

引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）