『GTO』“鬼塚”反町隆史、“あずさ”松嶋菜々子の誤解にがっかり ネット騒然「不倫じゃないよ奥さん！」「修羅場になっちゃう」
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が7日に放送され、妻・あずさ（松嶋菜々子）の誤解に、鬼塚（反町）が落胆する様子が描かれると、ネット上には「タイミング悪すぎね？笑」「不倫じゃないよ奥さん！違う！」「修羅場になっちゃうよ！笑」といった反響が寄せられた。
【写真】“鬼塚はずし”の犯人がついに判明！『GTO』第8話より
勤め先の学校から何度もクビにされてしまう鬼塚に嫌気が差したあずさ。彼女は鬼塚に対して、次に就職した学校を辞めないことと“Great Teacher”という言葉の意味を解答することを要求。その上で、離婚届を突きつけて実家に戻っていた。
以降、メールでやりとりを続けていた鬼塚とあずさ。ある日、夏風邪で学校を休んだ鬼塚は、あずさに“看病とか全然必要ないので”とつづりながらも、心細さからあずさに戻ってきてほしくて“1人だと不安だな”としたためてメールを送信する。
その夜、鬼塚の自宅マンションには、スーツケースを引いて歩く女性の姿が。一方、鬼塚の自宅玄関前には、彼を心配する副担任・柏原（生見愛瑠）が見舞いに訪れていた。差し入れを持ってきた柏原を「すいません…ありがとうございます」と自宅に招き入れる鬼塚。その様子を少し離れた場所から、スーツケースの女性は目撃してしまう…。
柏原が帰ると、鬼塚の携帯にあずさからメールが届く。そこには“あたしが行かなくても、看病してくれる女性がいるみたいね？”と書かれている。妻からのメールに鬼塚が思わず「はぁ～うそぉ…」とつぶやき落胆すると、ネット上には「あららら、見られちゃったー」「えぇぇぇぇタイミング悪すぎね？笑」「あーあ…誤解なのに」「不倫じゃないよ奥さん！違う！違うんだって！」「やばいよ修羅場になっちゃうよ！笑」などの声が集まっていた。
【写真】“鬼塚はずし”の犯人がついに判明！『GTO』第8話より
勤め先の学校から何度もクビにされてしまう鬼塚に嫌気が差したあずさ。彼女は鬼塚に対して、次に就職した学校を辞めないことと“Great Teacher”という言葉の意味を解答することを要求。その上で、離婚届を突きつけて実家に戻っていた。
その夜、鬼塚の自宅マンションには、スーツケースを引いて歩く女性の姿が。一方、鬼塚の自宅玄関前には、彼を心配する副担任・柏原（生見愛瑠）が見舞いに訪れていた。差し入れを持ってきた柏原を「すいません…ありがとうございます」と自宅に招き入れる鬼塚。その様子を少し離れた場所から、スーツケースの女性は目撃してしまう…。
柏原が帰ると、鬼塚の携帯にあずさからメールが届く。そこには“あたしが行かなくても、看病してくれる女性がいるみたいね？”と書かれている。妻からのメールに鬼塚が思わず「はぁ～うそぉ…」とつぶやき落胆すると、ネット上には「あららら、見られちゃったー」「えぇぇぇぇタイミング悪すぎね？笑」「あーあ…誤解なのに」「不倫じゃないよ奥さん！違う！違うんだって！」「やばいよ修羅場になっちゃうよ！笑」などの声が集まっていた。