俳優の菅田将暉（33）が長編映画監督デビューする。

来年公開の映画「死の谷’95」で、2022年に死去した恩師の映画監督、青山真治さん（享年57）の同名小説の映像化。菅田が監督、主演、脚本の3役を務め、菅田のライブ演出などを手がける山田健人氏（34）が共同監督に入る。菅田は「主演、監督、脚本と、未知数な日々ですが、青山組を思い出しつつ、山田監督とフレッシュに映画を楽しもうと思っています」と意気込む。

菅田は青山さんが監督を務めた13年公開の映画「共喰い」に主演した。改めて役者を続けていく覚悟を決めた作品となり、「青山監督は、僕の人生を変えた人です」とたびたび感謝を口にしてきた。20代最後の映画を青山さんと作るという話もしていたが、それはかなわなかった。

今作は、不仲な兄から引き受けた兄嫁の不倫調査をきっかけに数奇な運命をたどる男を描く。生前、青山さんは映像化の際は、菅田を主演にすることを熱望していた。青山さんが亡くなった翌23年、菅田ら「共喰い」のメンバーが食事をしたところから、プロジェクトは始動した。

13年前に「共喰い」が公開された9月7日に合わせて制作を発表。制作に携わる関係者の希望でこの日が選ばれた。菅田は「また一歩思わぬ方向へ、人生を変えられてしまいそうです。うれしいやら悲しいやらもうぐっちゃぐちゃです」と恩師に思いをはせた。

撮影は10月から始まる。「想像を絶する旅にいろんな人を巻き込み、現在、映画制作の準備をしています」と展望を語った。亡き恩師に成長した姿を見せる。