【タイトル3】「脚本が壊れたのではなく、僕らのフィルターが破れた」YouTuberが断言する『Tシャツが乾くまで』第9話の秀逸な仕掛け

「両方おいていい」『Tシャツが乾くまで』第9話であずさが樹生の前に再び現れた理由を考察YouTuberが断言

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想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。