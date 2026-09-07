ドラマ考察系YouTuberが指摘する「VIVANT」の盲点 ジャミーンの能力に隠された真実
TBS日曜劇場「VIVANT」のドラマ考察系YouTuberであるトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】第１７話ドラマ考察 ジャミーンの善悪を見抜く能力は本当はどんな能力なのか？」と題した動画を公開した。動画では、登場人物のジャミーン（本間さえ）が持つ「善悪を見抜く能力」の判断基準や、第17話で描かれた数々の謎について独自の考察を展開している。
トケル氏は冒頭、ジャミーンが各キャラクターに対して見せる反応の違いに着目。「乃木も人を殺しているのに反応しない」と述べ、彼女の善悪の判断基準に疑問を呈した。和久井俊作（田中俊介）に対しては同居人に暴力を振るっていたため強い反応を示した一方、鈴木祥（内野謙太）や野崎守（阿部寛）に対しては薄い反応だったと分析。さらに、佐野雄太郎（坂東彌十郎）に全く反応しなかったことから、櫻井里美（キムラ緑子）が彼を「善人」と断定した背景を推測した。
ジャミーンの能力の正体について、トケル氏は櫻井宛のメールに「サバン症候群の類型かもしれない」との記載があった点に触れ、「人の善悪を見抜くというのが世界で数件の症例がある」と紹介。その上で、ジャミーンの能力は、国家への忠誠や過去の殺人の有無ではなく、「子供の立場から見て危ない人かっていう判断」をしているのではないかと結論づけた。
後半では、鈴木が裏切り者であり、樊林杏（宮下今日子）と電話で内通していた展開に言及。「わざわざクリスチャンぽい信仰を表すようなところを描いていたのに、そういう人を悪者にするというのはちょっと驚きでした」と心境を吐露した。また、野崎と張競士（高橋光臣）が野球場にいたシーンで「隠し玉」のプレーが描かれていたことに関連し、「ボールが動いたように見せかけて動いてないっていうプレイだから、別班員たちも動いてないんじゃないか」と、今後の展開を示唆する伏線である可能性を指摘した。
最後にトケル氏は、劉銘軒（堺雅人）が樊林杏を睨むような仕草を見せていたことに対し、「やっぱり野崎側なんじゃないか」との見解を示した。次々と明らかになる裏切りや隠された能力の謎について独自の視点を提供し、視聴者の知的好奇心を刺激する形で動画を締めくくった。
トケル氏は冒頭、ジャミーンが各キャラクターに対して見せる反応の違いに着目。「乃木も人を殺しているのに反応しない」と述べ、彼女の善悪の判断基準に疑問を呈した。和久井俊作（田中俊介）に対しては同居人に暴力を振るっていたため強い反応を示した一方、鈴木祥（内野謙太）や野崎守（阿部寛）に対しては薄い反応だったと分析。さらに、佐野雄太郎（坂東彌十郎）に全く反応しなかったことから、櫻井里美（キムラ緑子）が彼を「善人」と断定した背景を推測した。
ジャミーンの能力の正体について、トケル氏は櫻井宛のメールに「サバン症候群の類型かもしれない」との記載があった点に触れ、「人の善悪を見抜くというのが世界で数件の症例がある」と紹介。その上で、ジャミーンの能力は、国家への忠誠や過去の殺人の有無ではなく、「子供の立場から見て危ない人かっていう判断」をしているのではないかと結論づけた。
後半では、鈴木が裏切り者であり、樊林杏（宮下今日子）と電話で内通していた展開に言及。「わざわざクリスチャンぽい信仰を表すようなところを描いていたのに、そういう人を悪者にするというのはちょっと驚きでした」と心境を吐露した。また、野崎と張競士（高橋光臣）が野球場にいたシーンで「隠し玉」のプレーが描かれていたことに関連し、「ボールが動いたように見せかけて動いてないっていうプレイだから、別班員たちも動いてないんじゃないか」と、今後の展開を示唆する伏線である可能性を指摘した。
最後にトケル氏は、劉銘軒（堺雅人）が樊林杏を睨むような仕草を見せていたことに対し、「やっぱり野崎側なんじゃないか」との見解を示した。次々と明らかになる裏切りや隠された能力の謎について独自の視点を提供し、視聴者の知的好奇心を刺激する形で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。