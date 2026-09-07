YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UnimugiHachi Channel」では、子猫に何度踏まれても動じない先住猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「永遠に見ていたい」「むぎくんの優しさは本当に『神！』」の声が続出しました。

【画像5枚】まるでベテラン保育士（笑） やんちゃな子猫を寛大に受け入れる先住猫「神対応！」

全く動じない…先住猫が寛大すぎる！

注目を集めたのは「子猫に何度踏まれても動じない先住猫」という動画。「おはようニニャン！」とあいさつをするように、子猫たちが先住猫・むぎくんの元へ集まってきました。むぎくんも優しく迎え入れ、子猫たちを温かく見守ります。穏やかで心和む日常のひとコマそのものですね。

すると、1匹の子猫がむぎくんの背中を登り始めました。さらにもう1匹は尻尾を猫じゃらしのように扱っています。しかしむぎくんは全く動じません。どんなイタズラも「はいはい」と受け流しているように見える様子に、むぎくんの寛大さを感じます。

次はむぎくんの背中を踏み踏み。「こんなこともできるのニャ！」と言いたげな子猫に、むぎくんはというと……気にも止めずどっしりとしたまま。まるで「遊びたい盛りだから仕方ないニャン」と言わんばかりの反応です。「神対応！」の声が上がるのも納得の懐の深さですね。

しかし子猫たちはむぎくんと遊ぶのが大好きなのか、飽きもせず繰り返し乗っかったり、尻尾を触ったり……さすがのむぎくんも、「ねぇ、助けてニャン」と飼い主さんに訴えかけるような表情に見える場面も。

それでも最後まで子猫をあやす、むぎくんなのでした。そんな姿は、もはやベテラン保育士そのものです。

コメント欄には「本当に優しい世界」「プロの保育士『ムギさま』。いつも尊敬してます」「むぎくんの大きな背中は、子猫ちゃんの安らぎの場所ですね」など、むぎくんへの尊敬や愛おしさの伝わる温かい声が並んでいました。