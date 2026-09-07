高橋文哉＆角田晃広、芦田愛菜主演『南田南弁護士は天才肌』新キャストに 主人公が初めて恋心を抱く同僚役、父親役に決定
芦田愛菜が主演する10月19日放送スタートのドラマ『南田南弁護士は天才肌』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時放送）に、高橋文哉と角田晃広の出演が決定。高橋は芦田演じる主人公・南田南が初めて恋心を抱く同僚役、角田は南の父親役を務める。
【写真】『南田南弁護士は天才肌』に主演する芦田愛菜ビジュアル
本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。
原作は、2022年に韓国で放送され、Netflixでの配信後に世界的な大ヒットを記録したドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。日本版リメイクとなる本作で、芦田が主人公・南田南を演じるほか、Netflixで世界配信されることも決定している。
この度本作に、高橋文哉と角田晃広の出演が決定。
高橋が演じるのは、「広川・ハワード法律事務所」に所属するパラリーガルの船井湊人（ふない・みなと）。湊人は、爽やかなルックスと心優しい性格で、誰からも愛される人気者。自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南の訴訟業務をサポートすることになったが、周囲が南の自由な言動に怪訝（けげん）な目を向ける中、湊人は彼女を特別視することなく、一人の弁護士として接する。
職場で唯一、南が大好きなクジラの話を気兼ねなくできる相手でもあり、唐突にクジラトークを始める南に振り回されながらも、そんな彼女を受け止め、温かく寄り添い続ける湊人。やがて、南にとってかけがえのない存在となり、彼女が人生で初めて恋心を抱く相手となっていく。
高橋は、主演を務めた『仮面ライダーゼロワン』（2019年／テレビ朝日系）で一躍注目を集め、その後も数々の話題作に出演。2026年は、映画『SAKAMOTO DAYS』やドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS）に出演、映画『ブルーロック』では主演を務めるなど、いま最も注目を集める俳優のひとり。
本作への出演にあたり、「湊人には日本版ならではの魅力が詰まっていると思いました。また、南が周りの力を借りながら成長していく姿が丁寧に描かれていて、そんな南をそばで支えたいと思う湊人の気持ちにもすごく共感しました」と台本の感想をコメント。「湊人は本当にトゲがない人だと思っています。周りから見える姿だけでなく、心の奥にある思いや感情にもまた違った一面があるはずなので、そうした内面も丁寧に表現しながら、湊人ならではの魅力をお届けできたらと思っています」と意気込む。
芦田については「連ドラの主演という大きな責任を担われている中で、常に周囲へのリスペクトを忘れず、広い視野で現場を見ていらっしゃる方で、学ばせていただくことが多いです。また、同世代のキャストが集まっていることもあり、『みんなで一緒に頑張っていきたいですね』と声をかけてくださるのがとても印象的でした」と明かしている。
角田が演じるのは、南の父親・南田誠（みなみだ・まこと）。かつては弁護士を志していたものの、その夢を諦め、亡き妻に代わり一人で娘を育ててきた。しかし、幼い頃の南は、なかなか言葉を話し始めず、呼びかけても反応してくれることは少なかった。娘との向き合い方に悩むことも多かったが、最大限の愛情を注ぎ、育児に奮闘。そんなある日、誠にまつわるある出来事をきっかけに、南は弁護士の道を歩み始めることに…。
誠はまた、幼い頃から南が塩むすびしか食べなかったことから、おむすび店を開業。店を切り盛りしながら、自らの道を切り開こうとする娘を心配しつつも、その成長を温かく見守り続ける。そんな誠はやがて、南の就職を巡る疑念や、家族を取り巻く秘密と向き合うことになる。
角田は、お笑いトリオ「東京03」のメンバーとして活躍し、2009年に『キングオブコント』で優勝。コントで培った高い演技力を武器に、俳優としても確固たる存在感を発揮し続け、2027年には連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』（NHK総合）への出演も控えるなど活躍の場を広げている。本作では、娘の成長を誰よりも喜びながら、つい心配してしまう愛情深い父親を熱演。初共演となる芦田とどのような親子の物語を紡ぐのか注目だ。
角田は、今回の役柄について「僕自身にも娘がいるので、娘を見守る父親の気持ちには、すごく共感できるところがあります。娘はまだ3歳ですが、いつか社会に出て、自分の人生を歩んでいくのだろうと想像しながら演じることもあります。そのせいか、南を見ているときも、役としてではなく、本当に娘を見守るような感覚になることがあり、父親ならではの愛情や願いといったものが、自然と役柄に重なっているように感じています」と目を細める。
そして、芦田について「演じる役はとても難しいものだと思いますが、初めてテストでお芝居を拝見したときに圧倒され、自分のセリフが飛びそうになるくらい引き込まれました。普段もとても穏やかで優しく、細やかな気遣いをしてくださるので、本来はこちらが気を遣わなければいけない立場なのですが（笑）、心地よい雰囲気の中でお芝居をさせていただいています」、高橋については「『すごい役者さんが出てきたな』という印象を持っていました。今回、こうして同じ作品でご一緒できることになり、とても楽しみにしていました」と語っている。
ドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月19日より毎週月曜22時放送。
※高橋、角田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋文哉（船井湊人役）
--オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
以前から、オリジナル版が好きな母から「絶対に見たほうがいいよ」と勧められていました。今回お話をいただいたことをきっかけに作品を拝見したのですが、どんどん物語に引き込まれていき、本当に素晴らしい作品だと思いました。そんな作品を日本ならではの形で皆さんにお届けできること、そして自分が湊人として参加させていただけることがとてもうれしいです。この作品は、俳優としての自分の可能性をさらに広げてくれるものになるのではないかと思いましたし、撮影に入る前からずっとワクワクしていました。
--台本をご覧になった感想をお聞かせください。
オリジナル版を拝見したときと、日本版の台本を読んだときとでは、受ける印象がまた違い、とても新鮮でした。言葉や文化が変わることで、物語の伝わり方やキャラクターの魅力も変わるんだと感じましたし、湊人には日本版ならではの魅力が詰まっていると思いました。また、南が周りの力を借りながら成長していく姿が丁寧に描かれていて、そんな南をそばで支えたいと思う湊人の気持ちにもすごく共感しました。
--演じる役の魅力を教えてください。
湊人は本当にトゲがない人だと思っています。ただ、そんな彼の魅力をどこまで引き出せるかは自分次第だとも感じています。周りから見える姿だけでなく、心の奥にある思いや感情にもまた違った一面があるはずなので、そうした内面も丁寧に表現しながら、湊人ならではの魅力を、画面を通して皆さんにお届けできたらと思っています。
--芦田さん、角田さんの印象はいかがですか？
芦田さんは、連ドラの主演という大きな責任を担われている中で、常に周囲へのリスペクトを忘れず、広い視野で現場を見ていらっしゃる方で、学ばせていただくことが多いです。また、同世代のキャストが集まっていることもあり、「みんなで一緒に頑張っていきたいですね」と声をかけてくださるのがとても印象的でした。
角田さんは、以前から出演作品を拝見していたので、お会いさせていただけることをとても楽しみにしていました。実際にお話しさせていただくと、印象通り穏やかで、優しく包み込んでくださるような安心感があり、ご一緒させていただけることをうれしく思っています。
--視聴者にメッセージをお願いします。
それぞれが何かに向き合ったり、壁にぶつかったりすることはあると思います。この作品が、そんな壁を乗り越える力に少しでもなれたらうれしいです。週の始まりの月曜日に、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。
■角田晃広／東京03（南田誠役）
--オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
オリジナル版は評判を耳にしており拝見していたのですが、すごく面白くて、「こんな素晴らしい作品に参加することになるのか！」と身が引き締まる思いでした。お父さん役もとても魅力的なキャラクターで、演じられた俳優さんも本当に素晴らしかったので、正直なところどうか比べないでくださいと思う気持ちもありましたが（笑）、自分なりの父親像を大切にしながら挑戦したいという思いでお受けしました。
--台本をご覧になった感想をお聞かせください。
文化の違いはありながらも、オリジナル版の魅力がうまく日本の作品として落とし込まれていると感じましたし、作品の根底にあるテーマは、日本でもきっと多くの方の心に届くものだと思いました。撮影を重ねる中で、どのような形になっていくのか、とても楽しみです。
--演じる役の魅力を教えてください。
僕自身にも娘がいるので、娘を見守る父親の気持ちには、すごく共感できるところがあります。娘はまだ3歳ですが、いつか社会に出て、自分の人生を歩んでいくのだろうと想像しながら演じることもあります。そのせいか、南を見ているときも、役としてではなく、本当に娘を見守るような感覚になることがあり、父親ならではの愛情や願いといったものが、自然と役柄に重なっているように感じています。
--芦田さん、高橋さんの印象はいかがですか？
芦田さんが演じる役はとても難しいものだと思いますが、初めてテストでお芝居を拝見したときに圧倒され、自分のセリフが飛びそうになるくらい引き込まれました。普段もとても穏やかで優しく、細やかな気遣いをしてくださるので、本来はこちらが気を遣わなければいけない立場なのですが（笑）、心地よい雰囲気の中でお芝居をさせていただいています。
高橋さんは、「すごい役者さんが出てきたな」という印象を持っていました。今回、こうして同じ作品でご一緒できることになり、とても楽しみにしていました。劇中でご一緒できるかはまだわかりませんが、期待して待ちたいと思います。
--視聴者にメッセージをお願いします。
韓国版のオリジナル作品をご覧になった方にも、まだご覧になっていない方にも楽しんでいただけるドラマになっていると思います。ぜひご家族そろって楽しんでいただけたらうれしいです。
【写真】『南田南弁護士は天才肌』に主演する芦田愛菜ビジュアル
本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。
この度本作に、高橋文哉と角田晃広の出演が決定。
高橋が演じるのは、「広川・ハワード法律事務所」に所属するパラリーガルの船井湊人（ふない・みなと）。湊人は、爽やかなルックスと心優しい性格で、誰からも愛される人気者。自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南の訴訟業務をサポートすることになったが、周囲が南の自由な言動に怪訝（けげん）な目を向ける中、湊人は彼女を特別視することなく、一人の弁護士として接する。
職場で唯一、南が大好きなクジラの話を気兼ねなくできる相手でもあり、唐突にクジラトークを始める南に振り回されながらも、そんな彼女を受け止め、温かく寄り添い続ける湊人。やがて、南にとってかけがえのない存在となり、彼女が人生で初めて恋心を抱く相手となっていく。
高橋は、主演を務めた『仮面ライダーゼロワン』（2019年／テレビ朝日系）で一躍注目を集め、その後も数々の話題作に出演。2026年は、映画『SAKAMOTO DAYS』やドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS）に出演、映画『ブルーロック』では主演を務めるなど、いま最も注目を集める俳優のひとり。
本作への出演にあたり、「湊人には日本版ならではの魅力が詰まっていると思いました。また、南が周りの力を借りながら成長していく姿が丁寧に描かれていて、そんな南をそばで支えたいと思う湊人の気持ちにもすごく共感しました」と台本の感想をコメント。「湊人は本当にトゲがない人だと思っています。周りから見える姿だけでなく、心の奥にある思いや感情にもまた違った一面があるはずなので、そうした内面も丁寧に表現しながら、湊人ならではの魅力をお届けできたらと思っています」と意気込む。
芦田については「連ドラの主演という大きな責任を担われている中で、常に周囲へのリスペクトを忘れず、広い視野で現場を見ていらっしゃる方で、学ばせていただくことが多いです。また、同世代のキャストが集まっていることもあり、『みんなで一緒に頑張っていきたいですね』と声をかけてくださるのがとても印象的でした」と明かしている。
角田が演じるのは、南の父親・南田誠（みなみだ・まこと）。かつては弁護士を志していたものの、その夢を諦め、亡き妻に代わり一人で娘を育ててきた。しかし、幼い頃の南は、なかなか言葉を話し始めず、呼びかけても反応してくれることは少なかった。娘との向き合い方に悩むことも多かったが、最大限の愛情を注ぎ、育児に奮闘。そんなある日、誠にまつわるある出来事をきっかけに、南は弁護士の道を歩み始めることに…。
誠はまた、幼い頃から南が塩むすびしか食べなかったことから、おむすび店を開業。店を切り盛りしながら、自らの道を切り開こうとする娘を心配しつつも、その成長を温かく見守り続ける。そんな誠はやがて、南の就職を巡る疑念や、家族を取り巻く秘密と向き合うことになる。
角田は、お笑いトリオ「東京03」のメンバーとして活躍し、2009年に『キングオブコント』で優勝。コントで培った高い演技力を武器に、俳優としても確固たる存在感を発揮し続け、2027年には連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』（NHK総合）への出演も控えるなど活躍の場を広げている。本作では、娘の成長を誰よりも喜びながら、つい心配してしまう愛情深い父親を熱演。初共演となる芦田とどのような親子の物語を紡ぐのか注目だ。
角田は、今回の役柄について「僕自身にも娘がいるので、娘を見守る父親の気持ちには、すごく共感できるところがあります。娘はまだ3歳ですが、いつか社会に出て、自分の人生を歩んでいくのだろうと想像しながら演じることもあります。そのせいか、南を見ているときも、役としてではなく、本当に娘を見守るような感覚になることがあり、父親ならではの愛情や願いといったものが、自然と役柄に重なっているように感じています」と目を細める。
そして、芦田について「演じる役はとても難しいものだと思いますが、初めてテストでお芝居を拝見したときに圧倒され、自分のセリフが飛びそうになるくらい引き込まれました。普段もとても穏やかで優しく、細やかな気遣いをしてくださるので、本来はこちらが気を遣わなければいけない立場なのですが（笑）、心地よい雰囲気の中でお芝居をさせていただいています」、高橋については「『すごい役者さんが出てきたな』という印象を持っていました。今回、こうして同じ作品でご一緒できることになり、とても楽しみにしていました」と語っている。
ドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月19日より毎週月曜22時放送。
※高橋、角田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋文哉（船井湊人役）
--オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
以前から、オリジナル版が好きな母から「絶対に見たほうがいいよ」と勧められていました。今回お話をいただいたことをきっかけに作品を拝見したのですが、どんどん物語に引き込まれていき、本当に素晴らしい作品だと思いました。そんな作品を日本ならではの形で皆さんにお届けできること、そして自分が湊人として参加させていただけることがとてもうれしいです。この作品は、俳優としての自分の可能性をさらに広げてくれるものになるのではないかと思いましたし、撮影に入る前からずっとワクワクしていました。
--台本をご覧になった感想をお聞かせください。
オリジナル版を拝見したときと、日本版の台本を読んだときとでは、受ける印象がまた違い、とても新鮮でした。言葉や文化が変わることで、物語の伝わり方やキャラクターの魅力も変わるんだと感じましたし、湊人には日本版ならではの魅力が詰まっていると思いました。また、南が周りの力を借りながら成長していく姿が丁寧に描かれていて、そんな南をそばで支えたいと思う湊人の気持ちにもすごく共感しました。
--演じる役の魅力を教えてください。
湊人は本当にトゲがない人だと思っています。ただ、そんな彼の魅力をどこまで引き出せるかは自分次第だとも感じています。周りから見える姿だけでなく、心の奥にある思いや感情にもまた違った一面があるはずなので、そうした内面も丁寧に表現しながら、湊人ならではの魅力を、画面を通して皆さんにお届けできたらと思っています。
--芦田さん、角田さんの印象はいかがですか？
芦田さんは、連ドラの主演という大きな責任を担われている中で、常に周囲へのリスペクトを忘れず、広い視野で現場を見ていらっしゃる方で、学ばせていただくことが多いです。また、同世代のキャストが集まっていることもあり、「みんなで一緒に頑張っていきたいですね」と声をかけてくださるのがとても印象的でした。
角田さんは、以前から出演作品を拝見していたので、お会いさせていただけることをとても楽しみにしていました。実際にお話しさせていただくと、印象通り穏やかで、優しく包み込んでくださるような安心感があり、ご一緒させていただけることをうれしく思っています。
--視聴者にメッセージをお願いします。
それぞれが何かに向き合ったり、壁にぶつかったりすることはあると思います。この作品が、そんな壁を乗り越える力に少しでもなれたらうれしいです。週の始まりの月曜日に、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。
■角田晃広／東京03（南田誠役）
--オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
オリジナル版は評判を耳にしており拝見していたのですが、すごく面白くて、「こんな素晴らしい作品に参加することになるのか！」と身が引き締まる思いでした。お父さん役もとても魅力的なキャラクターで、演じられた俳優さんも本当に素晴らしかったので、正直なところどうか比べないでくださいと思う気持ちもありましたが（笑）、自分なりの父親像を大切にしながら挑戦したいという思いでお受けしました。
--台本をご覧になった感想をお聞かせください。
文化の違いはありながらも、オリジナル版の魅力がうまく日本の作品として落とし込まれていると感じましたし、作品の根底にあるテーマは、日本でもきっと多くの方の心に届くものだと思いました。撮影を重ねる中で、どのような形になっていくのか、とても楽しみです。
--演じる役の魅力を教えてください。
僕自身にも娘がいるので、娘を見守る父親の気持ちには、すごく共感できるところがあります。娘はまだ3歳ですが、いつか社会に出て、自分の人生を歩んでいくのだろうと想像しながら演じることもあります。そのせいか、南を見ているときも、役としてではなく、本当に娘を見守るような感覚になることがあり、父親ならではの愛情や願いといったものが、自然と役柄に重なっているように感じています。
--芦田さん、高橋さんの印象はいかがですか？
芦田さんが演じる役はとても難しいものだと思いますが、初めてテストでお芝居を拝見したときに圧倒され、自分のセリフが飛びそうになるくらい引き込まれました。普段もとても穏やかで優しく、細やかな気遣いをしてくださるので、本来はこちらが気を遣わなければいけない立場なのですが（笑）、心地よい雰囲気の中でお芝居をさせていただいています。
高橋さんは、「すごい役者さんが出てきたな」という印象を持っていました。今回、こうして同じ作品でご一緒できることになり、とても楽しみにしていました。劇中でご一緒できるかはまだわかりませんが、期待して待ちたいと思います。
--視聴者にメッセージをお願いします。
韓国版のオリジナル作品をご覧になった方にも、まだご覧になっていない方にも楽しんでいただけるドラマになっていると思います。ぜひご家族そろって楽しんでいただけたらうれしいです。